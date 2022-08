Como restabelecer a confiança do outro após contar uma mentira?

"Menti para os meus pais. Como faço eles acreditarem na verdade agora?", Anônimo

Responde Wanderley Cintra Jr., psicólogo especializado em avaliação de desempenho

A mentira cria naturalmente uma quebra de confiança e de expectativa. Contudo, se tratando de pais, estamos falando de uma relação muito forte, o que dá maior abertura para que ela seja restabelecida. Como são laços familiares, é diferente de uma relação de amizade, que pode ser desfeita a qualquer momento.

Antes de tudo, é preciso entender o porquê de você ter mentido, assim como levar em conta a gravidade da mentira. A partir daí, é preciso estabelecer um diálogo com os envolvidos.

Um exercício de autoanálise é crucial, pois é somente compreendendo as motivações da sua mentira que você pode evitar que o mecanismo se repita. Por exemplo, se você mentiu por estar envergonhado, a probabilidade de você mentir de novo em outro caso de constrangimento é muito grande.

A gente tem uma noção muito dicotômica da vida, entre certo e errado, mas nem sempre é assim. Pessoas podem mentir para poupar outras. Por exemplo, se eu tenho uma doença grave e digo que estou bem para evitar seu sofrimento.

A depender da mentira ou do nível do seu vínculo com a pessoa, a confiança pode demorar a ser restabelecida novamente. É preciso respeitar o princípio do tempo, de forma a reconstituir aquela relação aos poucos. Eventualmente, a pessoa perceberá sua mudança e retomará a confiança nas suas palavras.

Mas isso demanda paciência e dedicação pois, para uma pessoa que mente recorrentemente, vai ser muito mais difícil que alguém de fato dê credibilidade às suas falas.

