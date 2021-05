Como saber sobre proteção

Quem toma a vacina contra a covid-19 logo se pergunta: será que estou protegido? Até agora a resposta era sempre a mesma: depende da eficácia da vacina que você tomou. Se tomou a Coronavac deve estar parcialmente protegido, pois a eficácia da vacina é 50%. Se tomou AstraZeneca, provavelmente está mais protegido, pois a eficácia está por volta dos 70%. E se tomou a vacina da Pfizer provavelmente está bem protegido, pois a eficácia é de 95%. Mas, como existe muita variabilidade entre pessoas, e esses números representam uma média, era difícil medir o nível de proteção de um indivíduo.

Os cientistas que desenvolvem vacinas enfrentam o mesmo problema. Para cada nova vacina ou variante eles precisam saber se a população vacinada está ou não protegida. Para descobrir, são obrigados a fazer um experimento em que milhares de pessoas são divididas em dois grupos: um recebe a vacina e outro um placebo. Depois é esperar para ver se o grupo de vacinados tem menos casos de covid-19 que o grupo que recebeu o placebo.

São os famosos testes de Fase 3. É a partir deles que os cientistas medem a eficácia das vacinas. Mas esse é um experimento que demora meses, é complexo, e tem de ser repetido para cada vacina sempre que surge nova variante do vírus. Para os cientistas seria ótimo se existisse um teste que pudesse ser feito nas pessoas vacinadas e pudesse prever, mesmo de forma imprecisa, a eficácia em diferentes situações.

Pois bem, agora os cientistas descobriram um teste de laboratório que é capaz de prever o nível de proteção de uma pessoa (o que resolve o problema dos vacinados) e, se feito em um grupo de imunizados, é capaz de prever a eficácia da vacina que foi aplicada nessas pessoas (o que resolve o problema dos cientistas). Mas a notícia é ainda melhor: esse teste já vem sendo comercializado por laboratórios de análises clínicas faz alguns meses.

O teste consiste em medir a quantidade de anticorpos neutralizantes no sangue (os anticorpos capazes de impedir a entrada do vírus na célula). Mas por que ainda não sabíamos que esses testes poderiam nos dar essa informação?

O que os cientistas descobriram é que o resultado desses testes depende muito do método e do referencial usados para calcular a quantidade de anticorpos. Ou seja, cada laboratório expressa a quantidade de anticorpos neutralizantes de uma maneira diferente, o que dificulta a comparação entre resultados. Então se perguntaram: e se usarmos o mesmo padrão para calibrar todos os testes, o que acontece?

Para responder a essa pergunta, os cientistas reanalisaram os trabalhos que mediram a eficácia das vacinas e a quantidade de anticorpos neutralizantes presentes nos vacinados. Mas agora eles consideraram como padrão a quantidade de anticorpos neutralizantes presente no sangue de pessoas que haviam sido infectadas pelo SARS-CoV-2 e haviam se curado. Fazendo isso, descobriram que as pessoas vacinadas com o produto da Pfizer possuem uma quantidade de anticorpos neutralizantes duas vezes e meia maior do que a presente nas pessoas infectadas naturalmente; os vacinados com AstraZeneca metade da quantidade presente nos infectados naturalmente, e os vacinados com a Coronavac menos de um quinto da quantidade.

Feito isso fizeram um gráfico onde na horizontal colocaram a quantidade de anticorpos neutralizantes induzidos por cada uma das vacinas e no eixo vertical a eficácia medida nos estudos de Fase 3 da vacina. O resultado é uma curva que relaciona a quantidade de anticorpos neutralizantes com a eficácia da vacina. E foi assim que descobriram que existia uma relação direta entre esses dois números. Ou seja, se medirmos a eficácia da vacina é possível prever a quantidade de anticorpos neutralizantes. E se medirmos a quantidade de anticorpos neutralizantes é possível prever a eficácia da vacina.

Mais informçaões: Neutralizing antibody levels are highly predictive of immune protection from symptomatic SARS-CoV-2 infection

*É BIÓLOGO, PHD EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR PELA CORNELL UNIVERSITY E AUTOR DE A CHEGADA DO NOVO CORONAVÍRUS NO BRASIL; FOLHA DE LÓTUS, ESCORREGADOR DE MOSQUITO; E A LONGA MARCHA DOS GRILOS CANIBAIS