Complexo do Ibirapuera vai virar hospital de campanha contra coronavírus em SP

SÃO PAULO - O Governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 6, que erguerá um hospital de campanha no Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, mais conhecido como Complexo Ginásio do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. O espaço deverá ser equipado com leitos aptos a receber casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus. A quarentena em todo o Estado foi prorrogada até 22 de abril.

Construindo hospital de campanha no Ginásio do Ibirapuera.@jdoriajr pic.twitter.com/07J8sf1R43 — André Veneziano (@oabveneziano) April 6, 2020

Segundo o governo, hospitais estaduais, municipais e filantrópicos ampliaram em 1.524 o número de leitos de UTI para casos relacionados ao covid-19. No caso do Ibirapuera, a gestão João Doria (PSDB) deve divulgar na terça-feira, 7, os detalhes do projeto, como número de leitos e data de abertura. O complexo tem 100 mil metros quadrados e inclui estádio de futebol, ginásio poliesportivo, quadras e outros equipamentos.

Também nesta segunda, o Hospital Municipal de Campanha (HM Camp) do Pacaembu começou a receber pacientes no Estádio do Pacaembu, na zona oeste da cidade. Segundo a Prefeitura de São Paulo, os 200 leitos são destinados exclusivamente a pacientes de baixa e média complexidade encaminhados por equipamentos de saúde da capital, como hospitais, pronto-socorros e UBSs.

O hospital tem 6,3 mil metros quadrados, com 10 enfermarias. Os leitos são divididos em alas separadas por gênero, feminino e masculino, integradas a uma rede de distribuição de oxigênio. Do total, 10 leitos estão preparados para receber pacientes que tenham quadro agravado. Há, ainda, uma enfermaria, 30 banheiros completos (com chuveiros) e refeitório com capacidade para servir 350 refeições.

Além disso, a gestão Bruno Covas (PSDB) pretende entregar 887 leitos no hospital de campanha erguido no Complexo do Anhembi ainda nesta semana. Em uma segunda fase, também em abril, o espaço estará com 1,8 mil leitos disponíveis.