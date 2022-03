Confira dicas para diminuir as rugas com a maquiagem

No Pergunte ao Especialista desta semana, vamos falar sobre audição. Tem uma dúvida sobre saúde, bem-estar, exercício físico ou nutrição? Escreva para ana.lourenco@estadao.com ou para o Instagram @bemestarestadao

Como posso diminuir minhas rugas com a maquiagem?

Andreia Garcia, São Paulo

Responde Danielle Castro, maquiadora e professora da Escola Madre

Infelizmente, quando ficamos mais velhas vamos perdendo aquele viço da pele, aquela radiância que temos naturalmente quando jovens. Então é essencial a hidratação dessa pele que, por ter menos elastina e colágeno, costuma ser mais ressecada.

Recomendo hidratantes mais densos, óleos para o rosto e principalmente hidratante para a área dos olhos. Mas é importante lembrar que em cada momento da vida sua pele tem uma necessidade diferente. Então quando for comprar cremes anti-idade, adquira o que é adequado para seu tipo.

Na hora de escolher os produtos, opte pelos tipos com texturas mais fluidas e acabamentos mais naturais. Fuja do que é seco e marca. A maquiagem deve ser aplicada somente depois da preparação de pele, ou seja: limpar, hidratar e proteger com o protetor solar.

Caso use iluminador, prefira os modelos com radiância em vez daqueles com muitas partículas de brilho. Texturas cremosas para boca e blush funcionam melhor do que textura em gloss ou pó; e, na sombra, funcionam mais as texturas acetinadas do que um brilho prensado ou metalizado.

O público final costuma usar pó compacto em cima da base, porque isso é uma tendência que aconteceu nos anos 90, com a chegada do pancake aqui no Brasil. Só que isso evoluiu muito, e muitas vezes não existe a necessidade de colocar o pó por cima de todo o rosto. Se tiver que selar alguma área opte pelos translúcidos na zona T (testa, nariz e queixo), e abaixo dos olhos, em cima das olheiras.

Lembre-se: a maquiagem veio para enaltecer a sua beleza, que é individual e intransferível, e não para transformar você em uma pessoa que não é. Ela não cobre texturas como linhas de expressões, cicatriz e acne, mas sim cor, como olheiras e manchas. Em um momento que estamos sendo marcados por essas imagens da internet com filtro e luz, esquecemos da realidade.