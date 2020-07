Confira lista de grandes eventos que sofreram alterações por causa da covid-19

Saiba Mais

Além das tradicionais festas de réveillon na Avenida Paulista e na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro – já canceladas pelas prefeituras locais –, do carnaval de rua e dos desfiles das escolas de samba, adiados em São Paulo para uma data ainda a ser definida em 2021, outros grandes eventos em todo País continuam a ser cancelados, foram reprogramados ou ganharam novos formatos.

Os organizadores da Fórmula 1 também confirmaram que o GP do Brasil deste ano, em Interlagos, saiu do calendário. O cálculo é de que, no total, os setores de comércio e serviços deixarão de faturar cerca de R$ 3,4 bilhões somente na cidade de São Paulo. Médicos alertam para o risco da realização de eventos sem que haja vacina e a população esteja imunizada. Confira a lista mais recente:

São Paulo

Lollapalooza. O evento musical, que ocorreria em abril, foi reagendado para os dias 4, 5 e 6 de dezembro. Bandas como Guns N' Roses devem se apresentar.

Marcha Para Jesus. Organizado pela Igreja Renascer em Cristo, o evento evangélico que mobiliza milhões de pessoas em São Paulo estava marcado para 2 de novembro e foi cancelado. De acordo com a organização, no mesmo dia será organizada uma carreata solidária para arrecadar alimentos e a transmissão de um show pela internet.

Parada LGBTQIA+. A parada, que ocorreria em novembro deste ano, foi cancelada. A edição de 2021 também foi programada para novembro.

Virada Cultural. Previsto para maio, o evento que coloca várias formas de arte nas ruas de São Paulo foi cancelado. Uma edição transmitida apenas pela internet ocorre em setembro.

SP-Arte. A feira de arte deveria ocorrer no início de abril, no Pavilhão da Bienal de São Paulo, mas foi cancelada. Uma edição online ocorre de 24 a 30 de agosto, com 103 galerias do Brasil e do exterior.

Paraná

Festival de Curitiba. Marcado originalmente para 24 de março, o festival de teatro agora deve ocorrer entre os dias 17 e 27 de setembro. As apresentações agora serão gratuitas e acontecerão em espaços abertos para seguir as recomendações do Ministério da Saúde.

Paraíba

São João de Campina Grande. A 37.ª edição do tradicional São João de Campina Grande, que reúne cerca de 2 milhões de pessoas, foi adiada para o último trimestre do ano. Prevista originalmente para o período de 5 de junho a 5 de julho, a festa intitulada “O Maior São João do Mundo 2020” deve acontecer entre 9 de outubro e 8 de novembro.

Pernambuco

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Pela primeira vez em 53 anos, a famosa peça teatral encenada ao ar livre em Brejo da Madre de Deus foi cancelada. O evento que marca a Semana Santa foi inicialmente adiado para setembro, mas a organização decidiu não realizá-lo em 2020 devido à pandemia. O espetáculo, que conta a história dos últimos dias de Jesus na Terra, já chegou a ser visto por 4 milhões de pessoas.

São João de Caruaru. Outra festa tradicional, o São João de Caruaru foi transformado em campanha solidária. Em um balanço divulgado no início do mês, a campanha “São João Solidário” arrecadou mais de 13 mil cestas básicas, que foram distribuídas para trabalhadores locais e famílias afetadas economicamente pela pandemia.

Rio de Janeiro

Rio Montreux Jazz Festival. Braço do festival de jazz suíço, o evento estava previsto para ocorrer no fim de maio e os ingressos nem chegaram a ser vendidos. Os shows, ainda sem a divulgação do line-up, foram remarcados para outubro.

Prêmio Shell. Pela primeira vez em 32 anos, a cerimônia do prêmio teatral foi cancelada. Ela ocorreria em 17 de março, no Copacabana Palace.

Bahia

Festival da Cidade. O evento que celebra o aniversário de Salvador aconteceria em 29 de março, mas foi adiado logo após a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Paixão de Cristo em Salvador. O espetáculo estava marcado para os dias 4 e 5 de abril na Praça Municipal, mas também foi cancelado.

Festival Música em Trancoso. A 9.ª edição do festival de música clássica estava prevista para acontecer entre os dias 14 e 21 de março, mas foi cancelada.