Conheça a evolução do exame de colesterol capaz de classificar o risco cardíaco

As doenças cardiovasculares representam a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Para prevenir e controlar esses problemas, é preciso apostar no cuidado geral com a saúde (baseado principalmente em alimentação saudável, prática regular de exercícios e ausência de tabagismo) e em exames periódicos que possam indicar quando algo não está bem. A chegada de novos testes, desenvolvidos a partir de importantes avanços tecnológicos, ajuda a determinar com mais precisão o risco cardíaco dos pacientes.

É realmente importante ficar atento: até mesmo pessoas magras e aparentemente em forma podem estar correndo riscos cardíacos. Os exames mais comuns nessa área são capazes de indicar a quantidade de lipídios no sangue do paciente - ou seja, eles dizem quais são seus níveis de LDL (o colesterol “ruim”), HDL (o colesterol “bom”), VLDL (outro colesterol considerado “ruim”) e triglicerídeos. Mas nem sempre esses resultados são suficientes para sinalizar que seu coração está em perigo. “Sabe-se que boa parte dos eventos agudos cardiovasculares, como o infarto do miocárdio, não pode ser prevista a partir das classificações de risco atualmente disponíveis”, afirma Emerson Gasparetto, vice-presidente da área médica da Dasa.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Avaliação e prevenção de doenças E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313

Maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina, a Dasa trouxe para o Brasil uma nova tecnologia para medir a classificação do risco cardíaco. Chamada de Painel Cardiológico, é composta por três exames: Cardio IQ, Colesterol Subpartículas e LDL Subpartículas. “Trata-se de uma visão mais ampla na avaliação do risco cardíaco, que passa a ser realizada por meio de uma metodologia inovadora”, explica Gasparetto.

O principal diferencial do Painel Cardiológico é que ele imprime novas formas de analisar o fracionamento de subclasses lipídicas. Isso permite acompanhar a alteração do perfil lipídico e, de acordo com estudos recentes, trazer informações úteis para a prevenção das doenças cardiovasculares (como infarto do miocárdio, angina, infarto, AVC ou trombose venosa), doenças cerebrovasculares e renais.

Além do benefício para a prevenção, essa análise pode indicar como está a resposta do paciente ao tratamento, possibilitando avaliação e adequação das terapias. “Buscando esses novos marcadores, pretende-se entender melhor o risco em pacientes que precisam de um cuidado especial na prevenção das doenças cardiovasculares”, completa Gustavo Campana, diretor médico da Dasa.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 5 mil testes à disposição E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313

A Dasa é líder em medicina diagnóstica no Brasil e 5ª maior empresa do setor no mundo, com atuação em análises clínicas, diagnóstico por imagem e medicina genômica. A empresa conta com um time de mais de 20 mil colaboradores e aproximadamente 3 mil médicos, renomados no Brasil e no exterior, que atuam em uma rede robusta e capilarizada de cuidados com a saúde em todo o País. Por meio de suas mais de 40 marcas e 700 laboratórios – como Delboni Auriemo, Lavoisier Diagnósticos, Alta Excelência Diagnóstica, SalomãoZoppi Diagnósticos, Sérgio Franco, CDPI, Lâmina, Bronstein, Frischmann, entre outros –, a Dasa dá acesso a 5 mil tipos de testes e realiza mais de 250 milhões de exames por ano.