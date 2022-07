Conhecendo o inimigo mais a fundo

O câncer é uma doença cada vez mais conhecida da comunidade médica. Em paralelo, a tecnologia embarcada nos centros cirúrgicos – ou nas salas dos laboratórios de exames de imagem – também galga degraus de forma rápida. Algoritmos e bancos de dados robustos ajudam os médicos a conhecer os padrões de certos tumores e, com isso, identificá-los cada vez mais cedo.

O que não significa, e os números e as dores das famílias que perdem os seus entes queridos mostram muito bem o contrário, que a doença esteja perto de ser totalmente domada. Na verdade, isso é algo que nem se cogita.

Como grande parte dos tumores não tem relação nenhuma com as gerações anteriores, fica cada vez mais nítido que uma vida saudável, longe do abuso de drogas como o cigarro e o álcool, é fundamental. Exercícios físicos e alimentação sem muita gordura também são mais do que recomendáveis. Enquanto isso, do lado da indústria farmacêutica, processos como o da imunoterapia e da quimioterapia oral também se tornam cada vez mais ferramentas que ajudam no tratamento e na melhora da qualidade de vida dos pacientes.