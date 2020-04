Conjuntivite pode ser sintoma do novo coronavírus, indicam estudos

A conjuntivite é mais um sintoma apresentado pelo pacientes que apresentam casos graves do novo coronavírus, segundo a Academia Americana de Oftalmologia. A entidade fez essa indicação com base em três estudos científicos concluídos recentemente.

“Esse sintoma é muito comum em casos de viroses nas vias aéreas superiores e isso está ocorrendo também com o novo coronavírus, mas em casos mais graves”, afirma Haroldo Vieira de Moraes Jr., professor titular de oftalmologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), especialista em infecções oculares e membro da Sociedade Brasileira de Oftalmologia.

Ele ressalta que não é possível afirmar que seja um quadro específico do novo coronavírus. “Apenas é uma conjuntivite”, diz o especialista. Apesar de os estudos mostrarem que a lágrima tem uma quantidade muito pequena de vírus, Moraes recomenda que os profissionais de saúde, ao lidarem com esses pacientes, estejam bem protegidos, usando máscaras, luvas, entre outros equipamentos. Se o profissional tocar a lágrima do paciente e, sem querer, tocar a mucosa de sua boca ou nariz, por exemplo, pode se contaminar. “Mas não há risco de pegar no simples fato de olhar para um paciente com essa conjuntivite.”

Lentes de contato

Uma recomendação importante feita pela Sociedade Americana de Oftalmologia e endossada pelo especialista é que, em tempos de pandemia do novo coronavírus, as pessoas que normalmente usam lentes de contato diminuam o tempo de uso e optem pelos óculos. “Hoje não se deve usar lentes por um período prolongado, só o estritamente necessário”, alerta.

O motivo desse alerta é evitar o risco de contaminação das gotículas que por ventura carreguem o vírus e que podem grudar na lente de contato, contaminando a mucosa dos olhos. A lente acaba sendo uma porta de entrada da doença. “Neste caso, recomenda-se o uso de óculos, pois eles funcionam como uma barreira de proteção”, explica o especialista.