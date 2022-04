Consórcio de veículos de imprensa só publicará dados das vacinação em dias úteis

A partir desta sexta-feira, 15, o consórcio de veículos de imprensa deixará de publicar a atualização dos números de vacinados no País contra a covid-19 nos finais de semana e feriados. A atualização desses dados segue normal nos dias úteis. Já a coleta e divulgação de números de casos e mortes decorrentes da doença continuará sendo diária.

Leia Também Brasil registra 105 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

Tal mudança se deve a problemas com a consolidação dos dados sobre o número de vacinas aplicadas por parte das secretarias estaduais aos fins de semana e feriados. Muitos estados deixaram de atualizar os números da vacinação nesses dias, desta forma, os dados coletados não correspondiam a realidade de fato.

Criado em junho de 2020, o consórcio de veículos de imprensa formado pelo Estadão, g1, O Globo, Extra, Folha e UOL é uma parceria inédita em resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, e que foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados. O balanço de óbitos, casos e números de vacinados é resultado desta parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal.