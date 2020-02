Consulta pública traz possibilidade de tratamento no SUS para tipo raro de câncer no sangue

Aumento extremo do baço, cansaço excessivo e progressivo, fraqueza, falta de ar, emagrecimento e perda de apetite, diminuição da imunidade,

sudorese noturna, dor óssea e nas articulações. Esses são alguns dos sintomas da mielofibrose, tipo raro de câncer no sangue que, segundo estimativas, afeta um em cada 133 mil indivíduos. Para tratá-la, os médicos podem utilizar um medicamento da classe das terapias-alvo (um inibidor das proteínas JAK1 e JAK2). Cerca de 50% dos pacientes apresentam mutação no gene JAK2, e a inibição desta proteína promove redução do tamanho do baço, um dos sinais mais característicos dessa condição.

Recentemente, a substância foi foco de um estudo clínico realizado com 2.233 pacientes de vários países, sendo 104 do Brasil, que foram analisados por mais de 30 meses em relação à segurança (ou seja, efeitos adversos) e à efetividade do uso do medicamento. “O trabalho confirmou ambas”, afirma o hematologista Renato Tavares, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, um dos líderes da pesquisa no Brasil. Esses resultados são muito importantes para ajudar a introduzir o medicamento no Sistema Único de Saúde (SUS). “No sistema privado ele está disponível desde 2018, mas, infelizmente, os 75% da população que dependem do SUS não têm acesso”,

conta o Dr. André Abrahão, diretor médico da Novartis. Para mudar esse cenário, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) abriu uma consulta pública que acontecerá até 11 de março de 2020. Quem quiser contribuir deve procurar pela consulta número 04,

disponível neste site: http://conitec.gov.br/consultas-publicas

Diagnóstico e tratamento complicados

A tarefa de identificar a mielofibrose não é fácil. Na fase inicial, seus sintomas são similares aos de outras doenças comuns na velhice. Isso pode confundir o profissional, já que a condição é mais incidente em pessoas acima dos 50 anos. “Além disso, não existem exames conclusivos, e poucos especialistas são treinados para detectar a mielofibrose”, acrescenta Tavares. Outra questão é que os pacientes podem se adaptar aos sintomas, fazendo com que alguns pacientes demorem a percebê-los. Nesses casos, quando o diagnóstico ocorre, o quadro já pode estar grave e debilitante.

O fato de tantos brasileiros terem feito parte do trabalho que analisou o medicamento transporta os dados para a nossa realidade e, assim, reforça essa batalha" André Abrahão, diretor médico da Novartis Oncologia

Todas essas manifestações no organismo são consequências das mutações que acontecem nas células-tronco da medula óssea. Com o passar do tempo, a medula cicatriza, formando fibroses, o que prejudica a produção de células do sangue. Para compensar, o baço intensifica a produção dessas células e aumenta de tamanho – um órgão normal tem até 15 cm e pesa até 150g, mas, nesses casos, pode pesar até 10 kg e alcançar até 36 cm de comprimento. E é nesse ponto que a terapia-alvo se destaca, pois, além de combater os sintomas da doença, reduz bastante o tamanho do baço dos pacientes.

Quando finalmente não há mais dúvidas de que o indivíduo está sofrendo com esse mal, ele encara outra missão complicada: o tratamento. Caso a terapia-alvo seja incorporada ao SUS, esse aspecto ficará mais simples. Hoje, os pacientes do sistema público têm acesso, principalmente, a tratamentos com medicamentos citorredutores, que têm efeito mais limitado sobre a mielofibrose. Por isso, os especialistas consideram fundamental que a substância em avaliação na consulta pública seja estabelecida como recurso terapêutico padrão no Brasil, já que ela forneceu um perfil de segurança viável e impacta de maneira clinicamente significativa na qualidade de vida e sobrevida global dos pacientes.