Coronavac para crianças entre 3 e 5 anos: Quando começa a aplicação? Quantas doses?; tire dúvidas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira, 13, a aplicação da vacina Coronavac, contra a covid-19, em crianças de 3 a 5 anos de idade. Para a infectologista pediátrica Thais Fink, é “extremamente necessário” vacinar essa faixa etária. "Hoje a covid-19, em virtude do número de casos, é uma das principais doenças infectocontagiosas que estão internando e até levando a óbito crianças no Brasil", disse a médica em entrevista à Rádio Eldorado.

Qual vacina contra covid foi autorizada pela Anvisa para as crianças entre 3 e 5 anos?

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou por unanimidade a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, para essa faixa etária.

A formulação da Coronavac para essa faixa etária é diferente?

Não. A formulação é a mesma da que é aplicada no Brasil em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e adultos acima de 18 anos.

Quantas doses serão aplicadas nas crianças de 3 a 5 anos?

A Coronavac deve ser administrada em duas doses, com 28 dias de intervalo, assim como já acontece em outras faixas etárias.

A vacina é segura para essa faixa etária?

Sim, a vacina é segura. A Anvisa se baseou em estudos feitos no Chile, na África do Sul e em países da Ásia, onde já é aplicada nessa faixa, para atestar a eficácia e a segurança do imunizante. "Há dados muito robustos sobre a segurança da Coronavac em todas as faixas etárias. É um método de vacinação muito consagrado", afirma Thais Fink.

É possível ocorrer reações adversas?

Segundo a área técnica da Anvisa, a Coronavac apresenta baixo volume de reações adversas para a faixa etária pediátrica. Quando há alguma reação, na maioria das vezes ela é leve. Nestes casos, o paciente apresenta vermelhidão no braço, dor no local onde a vacina foi aplicada e cansaço. As reações são as mesmas que as registradas nos adultos e nas crianças de outras faixas etárias que já estão autorizadas a tomar o imunizante.

Quando a Coronavac começa a ser aplicada em crianças de 3 a 5 anos?

O responsável por incluir a vacina no Programa Nacional Imunização (PNI) é o Ministério da Saúde. O órgão foi procurado pelo Estadão, mas até a noite desta quarta-feira, 13, não havia informado quando terá início a imunização de crianças entre 3 e 5 anos. Em entrevista ao Estadão, o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, disse que informações obtidas pelo governo indicam que o Instituto Butantan não descarta a possibilidade de importar as doses da Coronavac da China pela celeridade da vacinação do novo público.

Que outras vacinas contra a covid-19 já são aplicadas em crianças no Brasil?

A própria Coronavac está liberada desde janeiro para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. A dose pediátrica da Pfizer foi liberada pela Anvisa, também no começo deste ano, para crianças acima de 5 anos.

Meu filho teve covid recentemente. Ele deve tomar a vacina?

As regras neste caso serão definidas pelo Ministério da Saúde após a inclusão da vacina no PNI. Para as faixas etárias já autorizadas a se vacinar, a orientação é aguardar 30 dias. Se, no momento em que a imunização for autorizada, a criança estiver com sintomas, é preciso esperar melhorar, mesmo que não haja confirmação de covid.

Crianças autistas podem receber a vacina?

Sim, pode tomar a vacina contra a covid e qualquer outra. O fato de estar no espectro autista, por si só, não configura uma restrição para tomar qualquer imunizante.

Por que as crianças ficaram por último no programa de imunização?

As decisões foram tomadas levando em consideração a questão epidemiológica. No caso da covid, o entendimento foi de que as pessoas mais velhas corriam mais risco.