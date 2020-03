Coronavírus: Clubes de SP se colocam à disposição do governo, mas aguardam contato

Dezenas de clubes no Estado de São Paulo colocaram as instalações à disposição do governo, para medidas de combate ao novo coronavírus. A medida foi uma decisão conjunta do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo (Sindi-Clube) e da Associação de Clubes Esportivos e Sócio-Culturais de São Paulo (Acesc), e ganhou a adesão de 35 instituições no ato da assinatura, em 23 de março.

Corinthians, Palmeiras e São Paulo estão entre os integrantes da lista. Maior clube poliesportivo da América Latina, o Pinheiros também faz parte do grupo. Ao todo, são 24 clubes da capital, outros quatro na Grande São Paulo, cinco no interior e dois no litoral.

Apesar da atitude solidária das instituições, o governo ainda não aproveitou os espaços oferecidos. De acordo com a Acesc, um dia após o envio do ofício, o governador João Doria (PSDB) agradeceu à associação e disse que entraria em contato em caso de necessidade.

Presidente executiva da Acesc, Monica Tabacnik Hutzler revelou ter ficado positivamente surpresa após sugerir a medida aos responsáveis pelos clubes associados. “Os presidentes, imediatamente, se colocaram á disposição. Eles entenderam que essa iniciativa seria super importante para a comunidade como um todo. Depois que enviamos o ofício, outros entraram na lista”.

Todos os clubes estão fechados ao público, conforme decreto estadual. Apenas uma parcela reduzida de funcionários de manutenção, segurança e limpeza estão tendo acesso às instalações, para manter toda a estrutura em bom estado.

As instituições estão à espera do governo do Estado para ajudar na contenção da covid-19. O primeiro passo já foi dado, mas as próximas etapas dependem das autoridades. “Estamos abertos a essa possibilidade. Aguardamos uma solicitação do governo”, afirma Sérgio Nabhan, presidente do Clube Paineiras do Morumby e do Conselho Superior da Acesc.

Confira a lista dos clubes signatários

Capital

Anhembi Tênis Clube – ATC

Açaí Clube

Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo

A. A. Banco do Brasil – SP

Club Athletico Paulistano

Club Homs

Clube Alto dos Pinheiros

Clube Atlético Monte Líbano

Clube Atlético São Paulo

Clube Atlético Ypiranga

Clube Esportivo da Penha

Clube Esportivo Helvetia

Clube Hípico de Santo Amaro

Círculo Militar de São Paulo

Clube Paineiras do Morumby

Esporte Clube Pinheiros

Esporte Clube Sírio

Ipê Clube

Jockey Club de São Paulo

São Paulo Futebol Clube

S. E. Palmeiras

Sociedade Harmonia de Tênis

S. C. Corinthians Paulista

Tênis Clube Paulista

Grande São Paulo

Alphaville Tênis Clube

Clube Aldeia da Serra

Independente F. C. de Mauá

Ribeirão Pires Futebol Clube

Interior

A. D. C. Embraer

Botafogo Futebol Clube

C. C. R. Cristóvão Colombo

Clube de Campo de Sorocaba

Rio Pardo Futebol Clube

Litoral

A. A. dos Portuários de Santos

C. Internacional de Regatas Santos