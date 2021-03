Coronavírus: Estadão conversa com Jaques Sztajnbok e Rosely Sayão em duas lives nesta terça-feira

O Estadão entrevistará ao vivo nesta terça-feira, 9, o médico Jaques Sztajnbok, supervisor da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. A live será realizada às 14h e terá transmissão em quatro redes sociais do grupo: Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn. Pouco depois, às 16h, será a vez de uma conversa com Rosely Sayão, psicóloga e colunista do jornal.

Com duração de cerca de 30 minutos, as entrevistas serão conduzidas por repórteres do Estadão e o conteúdo terá transmissão pelas plataformas digitais do grupo. Depois, o vídeo também estará disponível para acesso nas redes sociais. Os leitores poderão sugerir perguntas para os entrevistados por meio das seções de comentários nas plataformas.

Sztajnbok está na linha de frente do combate ao coronavírus. Supervisor da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, ele vai falar sobre o aumento de ocupação dos leitos nos hospitais brasileiros e também sobre as diferenças entre o primeiro pico da covid-19, no ano passado, e o de 2021.

Já Rosely Sayão tratará de um tema importante que é o retorno das aulas presenciais: como conversar com as crianças e contar com elas nesse período de restrição, considerando tanto a questão das escolas como de outras atividades?