Coronavírus: Estadão entrevista secretário do Desenvolvimento Regional de SP em live nesta sexta

SÃO PAULO - O Estadão entrevista ao vivo nesta sexta-feira, 12, o secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vinholi. A live será realizada a partir das 14 horas, com transmissão em quatro redes sociais do grupo: Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn.

Com duração de cerca de 30 minutos, a entrevista será conduzida por Priscila Mengue, repórter do Estadão. Depois, o vídeo também estará disponível para acesso nas redes sociais. Os leitores poderão sugerir perguntas para os entrevistados por meio das seções de comentários nas plataformas.

Marco Vinholi faz parte da equipe do governador João Doria (PSDB) e vai falar sobre a fase emergencial do Plano São Paulo, que entrará em vigor na próxima segunda-feira, 15. O Estado pelo pior momento da pandemia de covid-19, com aumento recorde nas internações e alta ocupação de leitos de UTI.

O secretário estadual vai falar sobre o plano de restrição nas cidades paulistas, o balanço das fiscalizações que vêm sendo feitas em diversas localidades e o andamento das negociações com prefeitos que desobedecem o Plano São Paulo, dentre outros assuntos.