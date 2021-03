Coronavírus: Estadão entrevista Vitor Mori, membro do Observatório Covid-19 BR, em live nesta terça

SÃO PAULO - O Estadão entrevista ao vivo nesta terça-feira, 16, Vitor Mori, físico, pesquisador da Universidade de Vermont (EUA) e membro do Observatório Covid-19 BR. A live será realizada a partir das 14 horas, com transmissão em quatro redes sociais do grupo: Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn.

Com duração de cerca de 30 minutos, a entrevista será conduzida por Fabiana Cambricoli, repórter do Estadão. Depois, o vídeo também estará disponível para acesso nas redes sociais. Os leitores poderão sugerir perguntas para os entrevistados por meio das seções de comentários nas plataformas.

Vitor Mori, que vem acompanhando de perto os desdobramentos da pandemia de covid-19 no Brasil, vai falar sobre as últimas evidências das principais formas de transmissão do coronavírus, formas de prevenção e melhores máscaras para serem utilizadas pelas pessoas.