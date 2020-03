Coronavírus faz Paraguai fechar a Ponte da Amizade, principal ligação com o Brasil

O governo paraguaio fechou nesta terça-feira, 18, a Ponte da Amizade, que liga Ciudad del Este, no país vizinho, à brasileira Foz do Iguaçu, no Paraná. A ponte é a principal ligação entre as duas nações e recebe tráfego de 40 mil veículos por dia, além de 100 mil pessoas a pé. O bloqueio, para evitar a propagação do coronavírus, começou na madrugada desta quarta-feira, 18, e vale por 15 dias. Na terça, o presidente Jair Bolsonaro também anunciou o fechamento da fronteira com a Venezuela. Oficialmente, a justificativa foi por questões sanitárias, mas o gesto foi político, atendendo a apelos que tem recebido.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

O bloqueio da Ponte da Amizade foi anunciado na noite de terça-feira, 17, pelo presidente Mario Abdo Benítez. O Paraguai está em estado de emergência sanitária devido ao coronavírus. Conforme o Ministério do Interior do Paraguai, a restrição atinge paraguaios e estrangeiros, incluindo brasileiros em situação irregular, que moram no país e estão proibidos de sair do Paraguai. Afeta também os brasileiros que cruzam a ponte para fazer compras no lado paraguaio. Parte dos 7 mil moradores de Foz do Iguaçu que trabalha no comércio de Ciudad del Este chegou a ser impedida de cruzar a ponte na manhã desta quarta, mas os que não desistiram acabaram liberados.

O bloqueio não atinge caminhoneiros e veículos com mercadorias, além de paraguaios que estejam fazendo tratamento médico no Brasil. Os motoristas e ocupantes dos veículos são submetidos a controle sanitário. Os paraguaios que estão no Brasil terão de ficar em quarentena de 14 dias ao retornarem para o Paraguai. Segundo o Ministério, a polícia da fronteira está orientada para analisar os casos urgentes. O Paraná tem 12 casos confirmados do coronavírus, um deles em Foz do Iguaçu.

Com nove casos confirmados da doença, o governo paraguaio decretou situação de emergência sanitária e proibiu a circulação de veículos entre as 20 horas e as 4 da manhã em todo o país. A medida não atinge táxis, veículos de aplicativos, ônibus e caminhões com cargas e mercadorias, além de ambulâncias e veículos oficiais. Em caso de descumprimento, a polícia está autorizada a deter os infratores, que ficam sujeitos a processo criminal.

Brasil tem 15 mil quilômetros de fronteira terrestre com dez países

O Brasil tem 15 mil quilômetros de fronteira terrestre com dez países da América do Sul. Os problemas nessas áreas são inúmeros e o fechamento de fronteiras é tema delicado e considerado, em muitos casos, quase impossível de ser colocado em prática.

Em várias cidades, como em Tabatinga, no Amazonas, e Letícia, na Colômbia, uma rua liga os dois países. O fenômeno se repete entre Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai, além de muitas outras áreas. Para os militares, por exemplo, fechar fronteira é uma decisão pouco eficaz - como Bolsonaro chegou a dizer também recentemente. Mas todos consideram o assunto muito delicado.