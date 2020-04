Coronavírus: governo lança aplicativo para denúncia de violência contra mulher, criança e violações

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

BRASÍLIA - O governo federal vai lançar, em dois dias, um aplicativo disponível para celulares e computadores, para receber denúncias de violência a mulher, criança e demais violações de direitos que têm ocorrido em ambiente doméstico. É crescente o registro de violência doméstica em diversos países e no Brasil não tem sido diferente, devido ao recolhimento da população em casa, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Segundo a ministra Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, no Estado do Rio de Janeiro, as notificações de violência recebidas nas últimas semanas já são 50% maior que as verificadas em semanas anteriores. No Rio, porém, já existe uma forma de fazer denúncia online, diferentemente de outros Estados. Com o aplicativo, o governo quer facilitar o acesso de vítimas às denúncias.

“Garantimos o anonimato, não podemos deixar de denunciar. O serviço vai funcionar 24 horas por dia”, disse Damares, durante anúncio do balanço sobre o coronavírus realizado nesta quinta-feira, 02, no Palácio do Planalto.

Além do aplicativo, que poderá ser baixado pelo site do Ministério dos Direitos Humanos e em lojas de aplicativos disponíveis na internet, há os canais por telefone – 100 e 180 – para recebimento de denúncias sobre violência e pedidos de socorro.

Damares também informou que o ministério vai disponibilizar ainda uma cartilha para evitar acidentes domésticos com crianças. “Mais de 2 mil crianças morrem por ano por causa de acidente doméstico”, disse. A ministra incentivou ainda que famílias acolhedoras procurem abrigos de crianças que estejam em dificuldades, para que possam apoiar no tratamento delas.

O Brasil registrou nesta quinta-feira, 2, segundo plataforma do Ministério da Saúde, 7.910 casos confirmados de covid-19. Foram 1.074 novas confirmações nas últimas 24 horas. Foram 58 mortes em 24 horas, subindo de 241 para 299 óbitos em todo o País.