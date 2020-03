Coronavírus: equipe econômica negocia mais recursos para hospitais federais do Rio

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

BRASÍLIA - A equipe econômica negocia com o Ministério da Saúde o fortalecimento dos hospitais federais no Rio de Janeiro. Medidas especificas já vinham sendo estudadas para melhorar a estrutura de gestão e, com a epidemia do coronavírus, ganharam mais celeridade para melhorar o atendimento dos pacientes.

Além de recursos adicionais, uma das ideias é criar um departamento para melhorar a governança dos seis hospitais federais.

No ano passado, o Ministério da Saúde e a Secretaria-Geral da Presidência anunciaram R$ 120 milhões para obras de reformas nas instalações elétricas e hidráulicas nos seis hospitais federais.

Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, as obras serão realizadas em instalações elétricas e hidráulicas, em áreas de ambientação e de recuperação.

As prioridades serão encaminhadas pelas direções dos hospitais da Lagoa, de Ipanema, de Bonsucesso, dos Servidores do Estado, do Andaraí e no Cardoso Fontes.

O governo vai liberar um crédito extraordinário de R$ 5 bilhões para o combate da crise do coronavírus. O dinheiro fica fora do teto de gastos, a regra que impede o crescimento das despesas de um ano para outro acima da inflação.

Segundo o ministro, a liberação vai ser feita de acordo com o número de habitantes de cada região.

A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou na manhã desta quinta-feira, 12, os primeiros casos de transmissão local do coronavírus, elevando para 15 o total de pessoas infectadas pela doença no Estado - 13 na capital, um em Niterói e um em Barra Mansa.