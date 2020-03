Coronavírus já tem transmissão local em 38 países

Pelo menos 86 países e territórios já confirmaram ao menos um caso de coronavírus. Contando o Brasil, 38 já registram transmissão local, segundo boletim da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgado na noite desta quinta-feira, 5.

LEIA TAMBÉM > Quatro erros desastrosos que os líderes cometem durante as epidemias

As demais nações com casos da doença, mas sem transmissão local, registraram apenas infecções importadas ou têm casos cuja origem ainda está em investigação.

É considerada transmissão local quando a infecção ocorre no mesmo local de notificação, como foi o caso das duas brasileiras que foram contaminadas em território nacional, após contato com outro caso confirmado da doença.

A declaração de transmissão local acende um alerta porque indica que o vírus já circulou entre cidadãos daquele país. Nessa condição, no entanto, ainda é possível saber a origem da contaminação dos doentes. O cenário mais preocupante é o de transmissão comunitária, na qual o número de casos é tão alto que torna-se impossível estabelecer as cadeias de transmissão de cada indivíduo.

De acordo com a OMS, já são 95.333 casos confirmados e 3.282 óbitos pela doença no mundo, a maioria na China.

Apesar do alto número de países com ao menos um caso confirmado, o surto se concentra principalmente em quatro nações: China, Coreia do Sul, Itália e Irã. Juntos, eles reúnem quase 97% de todos os registros mundiais.

A taxa de letalidade da doença está em cerca de 3,4% e os países mais afetados têm índice semelhante, com uma exceção: a Coreia do Sul. No país asiático, que tem o segundo maior número de casos no mundo, a mortalidade registrada até agora é de apenas 0,6%.

Resposta

Em coletiva de imprensa realizada ontem, lideranças da OMS pediram aos países que “não desistam” de conter o vírus mesmo diante de uma cada vez mais evidente expansão global. “Essa epidemia é uma ameaça para todos os países, ricos e pobres. A solução é a preparação agressiva”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.

“Estamos preocupados que alguns países não tenham levado isso a sério o suficiente ou tenham decidido que não podem fazer nada. Estamos preocupados que em alguns países o nível de comprometimento político e as ações que demonstram esse comprometimento não correspondam ao nível da ameaça que todos enfrentamos”, acrescentou.

Ghebreyesus falou que “não é hora de desistir” e que é preciso um comprometimento de políticas sustentáveis para conter o coronavírus, algo que a entidade acredita ser possível mediante uma ação “coletiva, coordenada e abrangente”.

A variedade de sintomas e mesmo a ausência deles é um fator que vem sendo investigado. A possibilidade de uma pessoa infectada pelo vírus, mas sem sintomas, transmiti-lo existe, mas a OMS não acredita que essa seja a principal forma de transmissão, senão teríamos um número maior de casos.