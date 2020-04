Coronavírus: Prefeitura do Rio fecha bares; um deles com festa de 60 pessoas

RIO - A prefeitura do Rio fechou, na madrugada deste domingo, três bares que funcionavam sem autorização em Curicica, na Zona Oeste da cidade. Um deles, promovia em seu interior e na via pública, evento com música que reunia cerca de 60 pessoas no momento da chegada das equipes. O fechamento faz parte das medidas para evitar aglomerações e conter o avanço do novo coronavírus.

Além de desrespeitar o fechamento obrigatório de comércios não essenciais, os estabelecimentos não possuíam alvará de funcionamento da Fazenda municipal.

“A prefeitura, por meio do Disk Aglomeração e diversas outras frentes, está atenta e fiscalizando 24 horas por dia. O que está em jogo aqui é a preservação a vida”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Gutemberg Fonseca, de acordo com nota enviada pela assessoria de imprensa.

Apenas nas ações da secretaria, foram fechados 1 mil estabelecimentos não essenciais na cidade até a última sexta-feira, além dos três de Curicica, fechados neste domingo.

A suspensão do comércio é por tempo indeterminado. São exceções, porém, supermercados e hortifrutis, padarias, sem consumo local, pet shops, lojas de materiais de construção e postos de combustíveis.