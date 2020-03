Coronavírus: saiba como limpar lentes de óculos para evitar contaminação

Em meio ao avanço do novo coronavírus, o cuidado com a limpeza dos itens pessoais deve ser redobrado. As medidas de prevenção se estendem aos óculos. Por necessidade, estilo ou proteção contra o sol, eles estão presentes na vida de milhões de pessoas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 19% da população do País sofre com alguma deficiência visual.

A doença pode ser contraída através dos olhos, portanto é fundamental manter os óculos higienizados ao máximo. Para quem já está acostumado a limpar as lentes no dia a dia, a missão é bem simples, e basta repetir o procedimento com maior frequência. O óptico Eduardo Rocco, da Óptica Rocco, dá uma dica para quem ainda não tem o hábito: lavar os óculos sempre que for lavar as mãos.

Ao contrário do que ocorre com outros objetos, o álcool não é indicado neste caso, já que pode danificar o material da armação e os revestimentos das lentes. O “paninho” que costuma acompanhar os óculos dentro da caixa também é contraindicado na condição atual, já que pode se tornar fonte de contaminação. Água e detergente neutro são os itens recomendados por especialistas para uma higienização eficaz das lentes.

Confira como limpar os óculos para evitar o coronavírus

O oftalmologista Luiz Spinola, do Hospital Santa Luzia, de Salvador, ensina como deve ser feita a limpeza, passo a passo. Veja:

Despeje um pouco de detergente em cima da lente

Esfregue as lentes com a mão limpa

Enxague na pia com água corrente em abundância

Seque com papel toalha ou lenço de papel seco

Pressione o papel sobre as partes interna e externa da lente, sem esfregar

Esfregue na haste até a ponta, secando dobras e parafusos

Para seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), óticas espalhadas por São Paulo estão adotando novas práticas em suas lojas. Os consultores da Rocco lavam e esterilizam as mãos a cada cliente, além de realizarem a assepsia de armações experimentadas, balcões, espelhos e aparelhos utilizados.

Na Óticas Gassi, todos os funcionários estão usando luvas durante o trabalho. A limpeza dos óculos é feita regularmente com lenços umedecidos próprios para lentes, os chamados lens wipes. Wilian Soares, subgerente da unidade da Consolação, diz que o produto já era utilizado para tirar sujeiras e bactérias, e também serve para eliminar o coronavírus. Ele acrescenta que a situação atual alertou sobre a importância dos hábitos de higiene dentro da loja.

“Essas medidas precisam ser mantidas mesmo depois do vírus. É muito perigoso permitir a proliferação de outros vírus e bactérias. É melhor já tomar como precaução para o resto da vida”, afirma Wilian.

A Óticas Carol informou que “está tomando todas as medidas necessárias para prevenir a disseminação da covid-19 entre colaboradores, consumidores e toda a comunidade”. A empresa enviou materiais informativos para funcionários e clientes, além de cartilhas de informação nos e-mails dos consumidores. A indicação é de higienização de todas as superfícies das lojas pelo menos três vezes ao dia. Todos os funcionários do escritório da rede foram liberados para home office.

A higienização das lentes de contato exige um processo mais complicado, ressalta Luiz Spinola. É necessário respeitar o prazo máximo de oito horas de uso, manuseá-las com mãos limpas e guardá-las em um estojo higienizado com produto adequado. O Conselho de Oftalmologia do Brasil (CBO) solicitou aos conselhos regionais que orientem a preferência por óculos no lugar das lentes. Especialistas alertam que, em caso de dúvida ou problema relacionado ao assunto, é indispensável procurar um oftalmologista.