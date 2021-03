Covas confirma 1ª morte de paciente com covid por falta de vaga em UTI e antecipará feriados

SÃO PAULO - O prefeito Bruno Covas (PSDB) informou em entrevista à GloboNews nesta quinta-feira, 18, que a capital teve a primeira morte de paciente com covid-19 por falta de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele disse ainda que, apenas nesta quarta-feira, 17, 395 pessoas aguardavam por uma vaga em UTI na capital. Novas medidas devem ser apresentadas para conter o avanço do vírus na cidade, incluindo a antecipação de feriados, conforme apurou o Estadão.

"Estamos com 88% de ocupação dos leitos de UTI. Infelizmente, tivemos o primeiro caso, que aconteceu na zona leste da cidade de São Paulo, de uma pessoa falecer sem conseguir atendimento na cidade. A gente vê colapsando o sistema de saúde."

O paciente tinha 22 anos e morreu no Pronto Atendimento São Mateus II no último dia 13, após a unidade solicitar uma transferência por meio da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (CROSS), da Secretaria de Estado da Saúde.

Segundo o prefeito, a fila por uma vaga de UTI na cidade tinha quase 400 pessoas nesta quarta.

"A continuar essa curva, só vamos ver ampliar esses casos de pessoas que não conseguem um leito de UTI. Só ontem, eram 395 pessoas aguardando leito de UTI na cidade."

Ele disse ainda que a cidade tem a mesma quantidade de leitos do momento mais crítico da pandemia no ano passado, mas com taxa de letalidade menor, pois os profissionais de saúde, segundo Covas, estão mais preparados para fazer o atendimento dos pacientes com covid-19.

Nesta quinta-feira, o prefeito vai realizar uma coletiva para apresentar novas medidas que serão adotadas. "Não é por acaso e não há nenhum prazer pessoal em fechamento de comércio, de parque e restringir a circulação da população."

Uma das ações será a antecipação dos feriados, medida que foi adotada em maio do ano passado, quando a gestão municipal antecipou os feriados de Corpus Christi e Consciência Negra.

Desta vez, de acordo com Edson Aparecido, Secretário Municipal da Saúde, cinco feriados serão antecipados, totalizando dez dias.

Diante do grave cenário do Estado e na capital, a Promotoria de Justiça de Direitos Humanos solicitou esclarecimentos à Prefeitura e ao governo do Estado em relação às medidas adotadas para conter o avanço do vírus, com questionamentos sobre quais critérios estão sendo usados como base para não adotar o lockdown e as medidas tomadas para conter o contágio no transporte público.

Mortes por falta de leitos

Levantamento do Estadão apontou que ao menos 90 pacientes com covid-19 já morreram na fila por vaga em hospital no Estado de São Paulo neste mês. Os dados são de 25 municípios.

Os casos ocorreram nos seguintes municípios: Alumínio (1), Araçatuba (4), Bauru (15), Buri (4), Cabreúva (1), Caieiras (1), Capela do Alto (2), Diadema (5), Dracena (3), Francisco Morato (2), Franco da Rocha (8), Itajobi (1), Itapecerica da Serra (2), Itapetininga (1), Itararé (2), Jales (3), Joanópolis (1), Nhandeara (1), Ouroeste (4), Ribeirão Pires (8), Rio Grande da Serra (2), Taboão da Serra (14), Santa Adélia (1), Sumaré (1) e Urânia (3).