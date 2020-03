Covas vai montar hospitais de campanha no Pacaembu e no Anhembi para atendimento de coronavírus

LEIA TAMBÉM > BRASIL Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) anunciou na manhã desta sexta-feira, 20, que vai implementar hospitais de campanha em dois locais da cidade: no estádio do Pacaembu e no Anhembi. De acordo com Covas, que fez entregas de leitos de UTI no hospital Parelhereiros para combate ao avanço do novo coronavírus, os hospitais de campanha vão contar com parceria do hospital Albert Einstein. Serão leitos, de acordo com ele, de baixa complexidade e os locais serão refrigerados. O Pacaembu será coberto e terá 200 leitos. No Anhembi, serão 1.800 leitos.

“Vamos adaptar esses dois espaços, um deles cedido pelo novo concessionário do Pacaembu, que estará pronto em duas semanas. Já as 1.800 vagas no Anhembi estarão prontas em até três semanas”, afirmou Covas.

A Prefeitura estima que as estruturas estarão prontas para atendimento em pouco mais de duas ou três semanas. "A estrutura física dos leitos fica pronta em 10 dias. Depois, vem a estrutura médica hospitalar. Mas assim que ficarem prontos esses hospitais de campanha, começamos a atender", afirmou o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido. “Faremos grandes hospitais de campanha para abrigar as pessoas que ainda não estão agravadas nos nossos hospitais para poder internar as pessoas que precisam das UTIs. É uma nova fase. São iniciativas de um enorme impacto do ponto de vista de saúde pública”, afirmou.

Por enquanto, a Prefeitura ainda não sabe precisar quantos médicos vão trabalhar nesses hospitais de campanha. Mas diz que novas estruturas como essas também poderão ser montadas em outras regiões da cidade.

Covas também afirmou que conversou com o Corinthians e que o clube colocou o Itaquerão à disposição.

Além disso, a Prefeitura anunciou que a cidade terá 490 novos novos de UTI. Atualmente, o município conta com 507 leitos.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus.