Covid-19 recua, mas gripe avança no Rio

RIO - Enquanto os números de covid-19 seguem em queda, pelo menos 35 mil casos de gripe foram registrados no Rio de Janeiro desde o início do mês, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Somente na última semana foram 6,5 mil casos.

Embora o número possa incluir eventuais casos de covid-19, a maioria dos casos seria mesmo de gripe. Desde meados de novembro, a secretaria tem monitorado o aumento da procura por atendimento por sintomas gripais. A investigação epidemiológica indicou que o porcentual de exames positivos para covid-19 é de apenas 2%. As 97% de notificações restantes corresponderam a infecções pelo vírus H3N2 (Influenza A).

Na última semana, houve 23 internações de crianças e 1 de adulto causadas pela doença – um perfil de paciente grave mais condizente com gripe do que com covid-19.

Menos perigosa que covid, gripe não deve ser negligenciada

Apesar do aumento do número de casos de gripe nas últimas semanas, os episódios de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que são mais perigosos e exigem internação, continuam em queda. O secretário de Saúde, Daniel Soranz, afirmou que, embora a gripe não provoque tantas internações e mortes quanto a covid-19, não deve ser negligenciada.

O vírus influenza costuma aparecer com mais força no inverno, mas, este ano, veio com o fim da primavera. Segundo o secretário, isso aconteceu devido à baixa adesão à campanha de vacinação contra a gripe este ano.

A cobertura vacinal do público-alvo da campanha de imunização contra a gripe (idosos, gestantes e puérperas, crianças de 6 meses a 5 anos e trabalhadores da saúde) está em 60,6%. Na última quinta-feira (25), o Município do Rio bateu o recorde de vacinação contra a doença neste ano. Foram 67.627 doses aplicadas em um único dia.

De acordo com o vacinômetro da Secretaria Estadual de Saúde, 71% dos habitantes do estado já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19 ou a vacina de dose única.