Covid espantou gestantes e derrubou números de exames do pré-natal

A pandemia de covid-19 teve um impacto direto na saúde de gestantes e recém-nascidos no Brasil. Estudo do Conselho Federal de Medicina (CFM) revela que em 2020 o Sistema Único de Saúde (SUS) fez 842 mil consultas de pré-natal a menos do que no ano anterior. Foi uma queda de 14%. Para especialistas, o medo da infecção foi o principal motivo do afastamento das grávidas.

Em 2019, o SUS fez 6,2 milhões de atendimentos a gestantes, ante 5,3 milhões no ano seguinte, o primeiro da pandemia. A redução das consultas das grávidas tem impacto direto na realização de exames. Alguns podem ser cruciais para a saúde do bebê, como a ultrassonografia obstétrica. Outros são fundamentais para a mãe, como os testes de diagnóstico de HIV, sífilis, hepatite B, entre outros, que são rotina nessas consultas.

“A assistência preventiva, de qualidade, ainda é considerada inadequada, tanto em termos de alcance da população em idade reprodutiva quanto da qualidade em si”, atesta o especialista Ademar Carlos Augusto, coordenador da Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do CFM. “O que já não era bom ficou pior ainda com a chegada da pandemia. Nosso levantamento mostra que tivemos uma redução significativa no número de consultas e oferta de exames. Provavelmente houve um agravamento ainda maior no ano passado, com a chegada das cepas mais agressivas.”

Vice-presidente do CFM, o pediatra Donizetti Giamberardino conta que o impacto negativo da pandemia se espalhou por toda a atenção primária. Atingiu a oncologia e a cardiologia, entre outras. Não foi diferente no pré-natal.

“O acesso das pessoas à rede de atenção primária já é uma dificuldade e, com a pandemia, foi ainda mais prejudicado; no caso da atenção à gestação foram menos consultas e, consequentemente, menos exames complementares indicados nessas consultas”, resumiu Giamberardino. “O vírus (Sars-CoV-2) agrava a desigualdade. Os lugares com mais dificuldade foram os que tiveram maior redução de acesso. Nos Estados que tinham uma infraestrutura mais robusta, a população sofreu menos.”

Ultrassonografia

Utilizada para auxiliar no diagnóstico de possíveis má-formações fetais e para obter informações importantes, como idade gestacional, análise morfológica, aspectos da placenta, sexo, batimentos cardíacos e problemas cromossômicos, a ultrassonografia obstétrica caiu 12% em 2020. Foi o maior recuo registrado nos últimos dez anos.

Importantes exames diagnósticos que costumam ser feitos na gestante no pré-natal também registraram quedas muito significativas em 2020. O teste para detecção do vírus da aids recuou 38%. Quando o HIV é detectado precocemente na gestante, é possível impedir a sua transmissão ao bebê. O número de testes diagnósticos para hepatite B caiu 38%.

No caso da sífilis, uma doença sexualmente transmissível cuja incidência vem aumentando nos últimos anos, a queda foi de 34%. Outros exames essenciais que também tiveram redução foram o da hepatite C (menos 21%) e o que diagnostica o câncer de colo de útero (menos 45%).

“Como médico da ativa, que dá plantão em maternidades, posso dizer que temos percebido, de um tempo para cá, um aumento de casos das doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis e HIV”, afirma Ademar Carlos Augusto. “Temos visto também muitos casos de sífilis neonatal e bebês soropositivos ao nascer. É natural que isso tenha aumentado durante a pandemia, mas ainda não temos esses dados.”

Segundo o levantamento, “ainda não é possível traçar com clareza os efeitos diretos da pandemia nos indicadores de morbidade e mortalidade de mulheres e bebês”. Entretanto, prossegue o documento, “as informações sobre os números de consultas e exames levantados pelo CFM já alertam para a necessidade de mais estudos sobre os possíveis desdobramentos epidemiológicos da covid-19 na população brasileira”.

A desigualdade do País fica mais uma vez explícita nos números. O impacto da pandemia foi bem menor nas Regiões Sudeste e Sul e muito maior em Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

“A pandemia tornou mais explícita a importância da atenção primária e como ela deve ser valorizada”, afirma Gianberardino. “E esse deve ser o grande papel do SUS no nosso País: combater a desigualdade. É preciso fazer o melhor possível, não apenas o que é possível”, conclui o vice-presidente do CFM.

Relatos

A respiração de Heliarquim da Silva Santos acelerou demais (taquipneia) logo após seu nascimento, no dia 26 de dezembro de 2021, na maior maternidade pública do Tocantins, Dona Regina, em Palmas. Sobreveio um quadro de picos de pressão arterial (instabilidade hemodinâmica), roxidão (cianose) e o recém-nascido precisou ser transferido para uma UTI neonatal suplementar, contratada na rede particular, pelo governo do Tocantins.

No dia seguinte, foi submetido a um ecocardiograma. Só então a mãe, Nézia Ferreira dos Santos Silva, uma doméstica de 30 anos, moradora de Porto Alegre do Tocantins, sudeste do Estado, descobriu que o filho possuía uma cardiopatia complexa.

O quarto filho da porto-alegrense, depois de dois meninos, o mais velho, de 9 anos, o do meio de 8 e a única menina, uma autista de 6 anos, foi gestado com pouco acompanhamento no pré-natal, de acordo com o relato da mãe.

A cidade de 3,1 mil habitantes, a 291 km de Palmas, não possui obstetra e o pré-natal de Nézia Silva foi feito com um biomédico da equipe de saúde da família. Ela consultou por três vezes a gravidez inteira. Uma no dia 17 de junho de 2021, outra dia 8 de julho e a terceira no dia 26 de julho, segundo a caderneta do SUS.

Durante o pré-natal, ela relata dificuldade de acesso a exames e se recorda de ter feito apenas uma ultrassonografia pelo SUS (Sistema Único de Saúde), mas diz ter feito outras, sem precisar quantas, com despesas particulares pagas com o dinheiro que recebe ajudando uma irmã em uma lanchonete. E demonstra contrariedade por não ter sido detectada a má formação do coração do filho.

“Ninguém nunca descobriu nenhum problema com meu bebê, não teve consulta profunda nem tinha recursos (equipamentos e exames), e toda consulta que eu fiz me falaram que tava tudo bem”, relembra.

Mãe e filho enfrentaram um momento delicado no quarto mês de gestação. “Eu passei um mês e 14 dias sangrando. Me falaram que ele tinha morrido, fui levada pra Palmas e ‘o ultrassom’ mostrou que o bebê tava vivo, daí pra frente eu sofri muitas dores”, conta.

De acordo com a mãe, assim que a gestação completou 34 semanas, a bolsa se rompeu. Como a cidade não possui incubadora nem leito intensivo, precisou ser removida às pressas para a capital, onde o bebê nasceu um dia depois do Natal, com 2.400 kg.

Três dias depois de ser internado na UTI neonatal particular, Heliarquim retornou ao Hospital e Maternidade Dona Regina. Passou a receber tratamento intensivo pediátrico, drogas vasoativas, intubação orotraqueal e foi acoplado à ventilação mecânica. A equipe médica indicou uma cirurgia de urgência, mas nenhum hospital público da capital ofereceu o procedimento.

“Eu fiquei desesperada porque o meu filho precisava da cirurgia e não tinha como fazer, eu procurei a Defensoria Pública, o juiz mandou fazer a cirurgia e nos trouxeram para cá”, disse Nézia, por telefone, de dentro do Hospital Municipal de Araguaína, segunda maior cidade do Estado, a 400 km da capital.

Ela se refere a uma ação judicial protocolada pela Defensoria Pública, no dia 4 de janeiro, às 9h19. Às 9h52min do mesmo dia, a Justiça concedeu liminar determinando a cirurgia em 48 horas. Dois dias depois, o governo do Estado informou à Justiça que o procedimento estava agendado para 8 de janeiro.

Uma Organização Social contratada pelo governo estadual para cirurgias e leitos de UTI, e que gerencia o Hospital Municipal de Araguaína Dr Eduardo Medrado, fez a cirurgia de Heliarquim dia 8 de janeiro. Ele passou por procedimentos híbridos de atriosseptoplastia, bandagem dos ramos pulmonares e um implante de um tubo (stent). no canal arterial, para evitar entupimento de veias.

O bebê segue internado na UTI em Araguaína e aguarda estabilização para ser transferido para a capital. O quadro, segundo a mãe, ainda é considerado grave após uma infecção nos rins do bebê, que exige diálises todos os dias. A distância da casa também é uma dificuldade.

“Eu moro na divisa com a Bahia, aqui para onde transferiram a gente é longe, mas não posso sair daqui e não tem como vir uma pessoa me ajudar, meu filho continua sedado e esperando a recuperação, apesar da cirurgia ter corrido tudo bem, vieram outros problemas”, disse a mãe, no domingo, 23.

O secretário estadual de saúde do Tocantins, Afonso Piva, disse ao Estadão que na mesma semana da operação de Heliarquim, mais cinco bebês com cardiopatia também passaram por cirurgias cardíacas no contrato com a OS. Ele defende que um caminho para evitar o problema é fortalecer a atenção básica, a porta de entrada do SUS.

“A atenção primária tem papel fundamental no acompanhamento do pré-natal durante toda a gestação, sendo uma das formas de detecção precoce de agravos para que seja possível traçar estratégias de tratamento ou prognóstico clínico, tanto a gestante como ao feto, além da melhoria aos desfechos perinatais”.

O estado também encontrou dificuldades no atendimento hospitalar em razão da pandemia, quando precisou cancelar consultas de rotina e cirurgias agendadas desde março de 2020, mês do primeiro caso no Estado, até outubro de 2021. A paralisação causou uma fila de 6,6 mil pacientes à espera de cirurgias.

O Tocantins registrou um aumento de 60% nos números de caso de covid-19 em 2021, quando chegou a 146.145 casos ante os 91.458 que haviam sido confirmados em 2020, primeiro ano pandêmico. Os hospitais do Estado internaram cerca de 7,4 mil pacientes nesse período.

De acordo com o secretário, apesar das recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para que as equipes de saúde da família fizessem busca ativa e o pré-natal não ficasse prejudicado, houve prejuízo no atendimento às grávidas, em razão da priorização dos atendimentos de pacientes covid-19 na rede pública.

”Muitas mulheres deixaram de ir às unidades de saúde para realizar as consultas de pré-natal e puericultura, em função do medo de se contaminarem e a fragilidade no seguimento puerperal e de puericultura, ocasionados pelo adiamento temporário das consultas eletivas e pela promoção de consultas de puericultura, na modalidade on-line, reduziu o acompanhamento prestado pelas equipes de Atenção Primária à Saúde, e isto gerou uma queda na taxa de cobertura vacinal de rotina e vigilância do crescimento e desenvolvimento”, declara.

Piva também cita como efeitos a suspensão do direito das gestantes a ter um acompanhante no momento do parto e a queda na cobertura de programas de triagens universais, como o Teste do Pezinho, que ficou suspenso no Tocantins.