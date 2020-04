Criança de um ano e sete meses é vítima do novo coronavírus no RN

A Secretaria de Saúde de Cerro Corá, município do interior do Rio Grande do Norte, confirmou na noite deste sábado, 11, a morte de uma menina de um ano e sete meses em decorrência do novo coronavírus.

De acordo com Célia Guimarães, secretária de Saúde do município, a criança tinha outros problemas de saúde. "Ela estava internada em um hospital de Natal desde o nascimento, precisava do auxílio de uma sonda para se alimentar e de respiradores também", disse ela.

O boletim mais recente da secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, divulgado na tarde deste sábado, registrava 13 óbitos no Estado.

No dia 21 de março, a menina recebeu alta e viajou para Cerro Corá. Dez dias depois ela começou a apresentar os primeiros sintomas.

No dia 3 de abril, a criança foi transferida para o hospital Maria Alice Fernandes, em Natal. Ela morreu na madrugada da quinta-feira, 9, mas o resultado do exame que detectou o novo coronavírus só saiu hoje.

Segundo a secretária, os familiares da vítima não apresentam sintomas, mas estão em isolamento por 15 dias.