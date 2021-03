Criminosos invadem UBS na zona sul de SP e roubam dez frascos de vacina

Dois criminosos armados invadiram uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na zona sul de São Paulo nesta quarta-feira, 24, e roubaram dez frascos da vacina contra a covid-19. O crime foi cometido na UBS Vila Império II, na Rua Dr. Nestor Sampaio Penteado, em Americanópolis. A polícia realiza buscas para encontrar os responsáveis.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens chegaram em uma moto na UBS por volta das 16h e renderam uma das enfermeiras do local. A profissional entregou aos criminosos dez frascos da vacina, nove deles intactos e um deles aberto e de onde já tinham sido retiradas duas doses. Cada frasco comporta dez doses.

Ninguém ficou ferido durante o roubo. A PM realiza buscas pela região e o caso deve receber investigação por parte da Polícia Civil. A cidade de São Paulo tem 468 unidades básicas de saúde habilitadas para aplicação da vacina contra o novo coronavírus e atualmente aplica as doses em idosos maiores de 72 anos.

Em nota, a Prefeitura, que administra a UBS, confirmou a ocorrência, dizendo que foram levadas do local 98 doses da vacina. "Não houve feridos e a unidade continua abastecida. A Polícia Militar já está no local para notificação do roubo", informou a administração municipal.