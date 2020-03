Crivella anuncia novas medidas para conter o coronavírus no Rio de Janeiro

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

RIO - O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) está anunciando novas medidas para conter o avanço do novo coronavírus no Rio de Janeiro. Ele recomendou que os quiosques das praias sejam fechados porque estão gerando aglomeração de pessoas. "Estamos pedindo para que as pessoas parem de se aglomerar nas praias, nas igrejas, nos mercados. Esse é o principal vetor da doença. Não há intenção de fechar ou isolar as praias do Rio de Janeiro", afirmou Crivella.

O prefeito também anunciou medida na área do transporte público. Disse que a intenção é fazer com que os BRTs não transportem pessoas em pé, apenas passageiros sentados, para evitar aglomerações. "É melhor ter ônibus vazios do que lotados", disse Marcelo Crivella. E completou: "A prioridade neste momento não é a lucratividade das empresas de ônibus, é fazer com que os ônibus nao se tornem vetores de doenças".

Em relação à alimentação dos alunos, a secretária municipal de Educação Talma Romero Suane disse que estão sendo distribuídas cestas de alimentação para dos estudantes que buscaram as escolas enquanto a questão da merenda não é resolvida.

Crivella afirmou que há 55 casos confirmados na cidade do Rio de Janeiro. Desses, 16 não têm registros de viagens, o que reforça a existência de transmissão local. "Se o cidadão do Rio de Janeiro está com febre alta e dificuldade para respirar, ele deve considerar que está com covid-19 (...) Se ele está com sintomas, assuma que está com a doença e se cuide, fique em casa", disse Crivella. O prefeito afirmou que não há teste para todos os suspeitos e que essa é apenas uma forma de controle epidemiológico.

O Rio construirá um hospital de campanha para desafogar outros hospitais e liberar espaço para o atendimento a infectados pelo novo coronavírus. A unidade, que ainda não tem data de inauguração, ficará num pavilhão do Riocentro, espaço de convenções na zona oeste da cidade, e deve contar com 500 leitos.

O Estado do Rio confirmou nesta quinta-feira, 19, a primeira morte pelo novo coronavírus.

