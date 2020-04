Cuidados ao ficar em casa

Ficar em casa é uma orientação das principais autoridades da área de Saúde diante da pandemia do novo coronavírus. Mas é preciso estar atento, pois a residência também pode esconder riscos. Tapetes, móveis pontiagudos, pisos molhados e tomadas com vários aparelhos eletrônicos conectados podem causar acidentes, como quedas, ferimentos e incêndios. O blevantou dúvidas a respeito no grupo EstadãoInforma: Coronavírus, no Facebook. As respostas têm como base entrevistas com Carlos Henrique dos Santos, especialista em Gerenciamento a Emergências e Prevenção de Riscos da empresa Sprink, e com o capitão Marcos Palumbo, porta-voz dos bombeiros de São Paulo, além de reportagens do Estado.

Quero aproveitar a quarentena para fazer reparos na minha casa. Quais cuidados devo tomar?

A primeira orientação é não improvisar. Se precisar alcançar um local mais alto, sempre utilize escadas. Se for trocar uma lâmpada, mudar a resistência do chuveiro ou fazer um serviço simples na parte elétrica, desligue os disjuntores.

É necessário fazer algum tipo de adaptação na casa dos idosos por causa do isolamento?

Sim. O principal objetivo, nesse caso, é evitar quedas. É preciso observar se há locais mal iluminados na residência e fios espalhados. Retire os tapetes e na área do boxe e perto do vaso sanitário, se possível, instale alças para que a pessoa possa se segurar. No banheiro, use tapete antiderrapante.

Com o isolamento, estou cozinhando mais. Quais cuidados devem ser tomados?

Além de estar atento ao uso de objetos cortantes, o principal é tomar sempre muito cuidado com o uso do fogão. Não deixe panelas no fogo sem supervisioná-las. Não deixe cabos de panelas voltados para o lado de fora do fogão.

Deixei a boca do fogão aberta e vazou gás. O que devo fazer?

Feche o registro do gás imediatamente e a chave geral da eletricidade. Abra todas as janelas para o ambiente ficar ventilado e não permaneça no local do vazamento.

Quais cuidados devem ser tomados com os produtos de limpeza?

Eles devem ser armazenados em local seguro, principalmente quando há crianças em casa. Outra orientação é não misturar os produtos ao utilizá-los, pois isso pode favorecer a formação de gases, que podem ser tóxicos. Também pode causar alergias e irritações na pele e mucosas.

Estou usando álcool com frequência para higienizar minha casa. Há riscos?

É importante se lembrar que o álcool é um produto inflamável e deve ser armazenado em um local distante de fontes de fogo.

Há escadas na minha casa. Preciso tomar algum cuidado especial?

Sim. Se tiver crianças, coloque um portão para evitar que elas subam e desçam sem a supervisão de um adulto. Evite tapetes ou objetos decorativos que possam atrapalhar a passagem. Sempre utilize o corrimão ao usar a escada e não suba nem desça a escada no escuro.

Estou com crianças em casa durante a quarentena. Como evitar acidentes?

Normalmente, as pessoas já têm tela de proteção nas janelas quando há crianças em casa, mas é fundamental não deixá-las sozinhas nos cômodos. Evite deixar cadeiras, mesas e demais objetos que elas possam subir perto de janelas e preste atenção se ela subir em algum móvel. Também é importante evitar objetos coloridos e atraentes em racks e estantes, pois os pequenos tendem a escalar. Não deixe a criança brincar na cozinha, pois é um ambiente com objetos cortantes, perfurantes e que podem causar queimaduras. Móveis pontiagudos devem ser protegidos, porque podem causar ferimentos. Coloque protetores nas tomadas para evitar choques.

Estou fazendo home office e preciso usar mais de um aparelho eletrônico. Posso usar benjamins ou extensões?

Não. Se precisar, utilize um filtro de linha (chamado popularmente de régua). Também é importante não deixar computadores e celulares conectados à tomada quando não estiverem em uso ou carregando, porque isso pode causar um superaquecimento que pode levar a explosões e incêndios. Se tiver criança em casa, lembre-se de sempre retirar o carregador da tomada após carregar o celular, pois alguns modelos, quando colocados na boca, podem causar choques.

O que devo fazer se notar um foco de incêndio na minha casa?

Se for pequeno, um extintor de incêndio pode ser usado para controlar a situação. Se estiver fora de controle, retire pessoas e animais de casa e chame o Corpo de Bombeiros pelo número 193

