Cuide bem do seu intestino para manter a boa imunidade

Muita gente nem tem ideia de que o tubo de cerca de sete metros encarregado de digerir a comida está envolvido em outra tarefa importante: a de proteger o organismo contra invasores patogênicos, que podem provocar doenças1,2. “O intestino é revestido internamente por uma camada celular e, abaixo dela, abrigam-se 70% das células imunológicas4”, explica o dr. Filippo Pedrinola, que é doutor em Endocrinologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

Além do batalhão das defesas do corpo, o órgão é a moradia de trilhões de micro-organismos, como bactérias e afins. É a chamada flora intestinal. “Ela interage com as células da parede do intestino e com o sistema imune”, diz o doutor Pedrinola. Seu papel ali é fundamental: além de auxiliar na absorção dos nutrientes, também ajuda a prevenir e a tratar infecções1,2.

Quando ficamos doentes, pode acontecer um desequilíbrio da flora intestinal com o aumento de bactérias danosas. É nessa hora que o probiótico entra em ação, para “popular” nosso intestino com bactérias do bem. Eles são obtidos por meio da dieta ou de suplementos. Fibras e multivitamínicos são as fontes alimentares delas, por exemplo. As bactérias digerem os compostos fibrosos e produzem substâncias importantes para nossa saúde, como os ácidos graxos de cadeia curta, que geram energia para o corpo7,8.

“Quando há um equilíbrio na microbiota, ocorre a melhor absorção de vitaminas e minerais, por exemplo”, detalha o doutor Pedrinola3. Esses nutrientes também ajudam a melhorar ainda mais o sistema imunológico do nosso corpo. O zinco, por exemplo, é um mineral de relevância para células imunes como os leucócitos9. “As vitaminas C e D também agem na regulação dessas células brancas”, diz o doutor Pedrinola9.

“O ideal é consumir uma vez por dia, depois das principais refeições”, recomenda o doutor Filippo Pedrinola. Isso porque algumas vitaminas, como A, D e E, são lipossolúveis, ou seja, só são assimiladas pelo organismo na companhia de outros nutrientes. Além do mais, não existem contraindicações e também não tem calorias.

Os estudos sobre as bactérias que habitam nosso organismo são recentes. O mapeamento da microbiota humana só foi completado em 2008, lembra o doutor Pedrinola. “Nas faculdades de medicina, ela começa a ser estudada agora.” O que indica que muita coisa sobre o corpo e o intestino ainda deve ser descoberta. Enquanto isso, cuide bem desse órgão essencial.