Cuide bem dos seus rins. Seu corpo e sua saúde agradecem

Quem sente algum mal-estar ou procura fazer a programação de um check-up anual costuma ter em mente alguns pontos de atenção, como as doenças do coração e o câncer de mama. Mas é pouco provável que os rins entrem no foco quando o assunto é saúde.

“O rim está lá, escondido, e as pessoas não costumam cuidar bem dele”, alerta Mario Ernesto Rodrigues, nefrologista e membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia e da Sociedade Internacional de Diálise Peritoneal.

Consumo de alimentos com grande concentração de sal, excesso de proteína na dieta, uma rotina de hábitos não saudáveis, baixa ingestão de líquidos, obesidade, hipertensão e diabetes são alguns dos fatores, segundo Mario Ernesto, que podem comprometer o bom funcionamento dos rins.

O Dia Mundial do Rim, neste ano em 11 de março (sempre na segunda quinta-feira do mês de março), entrou para o calendário como uma data para reforçar os alertas sobre a necessidade de cuidados com os rins e as formas de tratamento disponíveis para os doentes renais que dependem de algum tipo de diálise para compensar o seu mau funcionamento.

Neste ano, o tema da campanha será “Vivendo bem com a doença renal”. Por que cuidar dos rins A evolução do mau funcionamento dos rins costuma ser silenciosa.

Por isso, além de evitar as condições citadas pelo nefrologista, é preciso acompanhar a saúde do órgão por meio de alguns exames simples e baratos, como de sangue e de urina.

Mas por que os rins devem ser motivo de atenção? Eles têm uma série de funções, como:

- Limpeza de todas as impurezas, como as toxinas produzidas pelo corpo;

- Regulação da quantidade de água de que o nosso corpo precisa;

- Equilíbrio das substâncias minerais do corpo (sódio, potássio e fósforo);

- Produção e fornecimento de hormônios tais como a eritropoetina, que é essencial para a produção dos glóbulos vermelhos;

- Regulação da pressão arterial;

- Transformação da vitamina D em calcitriol, para ajudar na manutenção da estrutura dos ossos 1 .

Rins que não trabalham bem podem estar associados a outras doenças. Um dos papéis dos rins é controlar a pressão arterial. Se o órgão funciona de forma inadequada, altera a pressão arterial, da mesma forma que a hipertensão pode sobrecarregar os rins. Já o

diabetes pode causar danos aos vasos sanguíneos do órgão 2 .

Quando algo não vai bem Os números mostram que há uma parte expressiva da população com problemas nos rins. No mundo, a estimativa é de que 850 milhões de pessoas tenham doença renal 3 – seria como somar as populações de Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Por ano, a doença renal crônica (DRC) causa em torno de 2,4 milhões de mortes por ano.

No Brasil, as projeções apontam que há cerca de 10 milhões de renais crônicos 3 . Quando há perda progressiva da função do rim, o paciente passa a ter uma DRC, o que pode acontecer em anos, mas também em meses.

Muitas vezes, pela falta de sintomas, só se busca o tratamento em estágios muito avançados. Nesses casos, as alternativas são as terapias de substituição renal, como a diálise e o transplante do rim 4,5 .

“O transplante, que pode ser com o órgão de um doador vivo ou falecido, é a meta do renal crônico, porque o livra da necessidade da diálise”, explica Mario Ernesto.

Tratamentos renais

Depois do aconselhamento médico e de exames, o nefrologista apresenta as opções de métodos para uma decisão que deve ser compartilhada.

No Brasil, um dos tratamentos para os doentes renais crônicos é a hemodiálise 6 . Em um procedimento de hemodiálise o paciente vai a uma clínica ou hospital (em média, três dias por semana) e é conectado a uma máquina que filtra o sangue, liberando o corpo de resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos e as toxinas produzidas pelo nosso corpo.

O procedimento, que pode levar de três a cinco horas, ajuda a manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatinina.

Outra forma de tratamento é a diálise peritoneal 7 . Ela é realizada todos os dias em casa, normalmente à noite, utilizando uma pequena máquina cicladora, que infunde e drena o líquido, fazendo suas trocas. Antes de dormir, o paciente conecta-se à máquina, que faz as trocas automaticamente de acordo com a prescrição médica.

A drenagem é realizada conectando a linha de saída a um ralo sanitário e/ou recipiente rígido para grandes volumes.

Durante o dia, se necessário, podem ser programadas “trocas manuais” 8.

Cuidado personalizado

Os tratamentos são custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) tanto na hemodiálise quanto na diálise peritoneal. Neste caso, assim que o médico e o paciente escolhem a terapia, em uma decisão compartilhada, o pedido é encaminhado à unidade de saúde

especializada para o envio da máquina para a casa do paciente.

O nefrologista Mario Ernesto Rodrigues defende que a primeira opção para os DRCs seja a diálise peritoneal.

Segundo o especialista, há uma série de vantagens, como poder fazer o tratamento em casa e sem a necessidade de um profissional de saúde.

“Depois de avaliado, o paciente implanta o cateter, faz o treinamento para usar a máquina e começa a fazer a diálise. O equipamento é pré-programado, então não há dificuldades de operação, independentemente de idade ou grau de instrução”, detalha o nefrologista.

O paciente vai ter de ir apenas uma vez por mês a uma clínica ou hospital para fazer exames de controle, como sangue e urina.

Normalmente o paciente que fica ligado à máquina prefere fazer o procedimento à noite, enquanto dorme. É o caso de Ana Paula Frazão, de 45 anos, de São Paulo.

Seus rins são policísticos, uma doença hereditária. Há dois anos sua rotina passou a incluir as sessões noturnas de diálise. No quarto, a comerciante se conecta todas as noites à máquina que cuida dos seus rins.

Os procedimentos são simples, e ela garante que leva uma vida normal.

“Durmo, tomo banho, namoro. Estar ligada à máquina não me impede de levar uma vida normal. De manhã, acordo e estou pronta para ir ao trabalho. Minha vida social também não tem impedimentos. Vou a festas, viajo, mas sem deixar de fazer a diálise todos os dias.”

Apesar de apontar uma fácil adaptação à diálise peritoneal, Ana Paula acredita que ainda há pouca divulgação sobre essa alternativa à hemodiálise.

“Muitas vezes, falta informação entre os nefrologistas sobre essa alternativa de tratamento. Por isso, falta incentivo aos pacientes.”

Assim como Mario Ernesto, Ana Paula alerta para a necessidade de se ter mais atenção com a saúde dos rins. “Damos muita importância às coisas que fazem mal ao nosso coração quando se fala em saúde, mas não percebemos que uma falência renal é quase uma falência vital. Por isso, é preciso aprender a cuidar desse órgão.”

Referências:

1 https://www.sbn.org.br/o-que-e-nefrologia/compreendendo-os-rins/

2 https://www.portaldadialise.com/articles/hipertensao-e-doenca-

renal#:~:text=O%20rim%20desempenha%20um%20papel,sangu%C3%ADnea%20dentr

o%20de%20valores%20normais.

3 http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/3138-12-3-dia-mundial-do-rim

4 https://www.gov.br/pt-br/servicos-estaduais/tratamento-de-insuficiencia-renal-

cronica

5 https://www.sbn.org.br/orientacoes-e-tratamentos/tratamentos/transplante-renal/

6 https://www.sbn.org.br/orientacoes-e-tratamentos/tratamentos/hemodialise/

7 https://www.sbn.org.br/orientacoes-e-tratamentos/tratamentos/dialise-peritoneal/

8 https://www.sbn.org.br/orientacoes-e-tratamentos/tratamentos/dialise-peritoneal/