Dados de 12 Estados apontam 404 mil vacinados contra covid-19 no Brasil

Dados de 12 Estados do Brasil reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa mostram que até esta sexta-feira, 22, foram vacinados 404.255 pessoas contra covid-19 nesses locais. A vacinação no País teve início no último domingo, 17, com a aplicação da primeira dose em São Paulo. No total, foram distribuídos 6 milhões de doses da Coronavac a todos os Estados.

Em números absolutos, a maior quantidade de vacinas foi aplicada em São Paulo, onde 104.484 pessoas receberam a primeira dose do imunizante. O Rio de Janeiro aplicou 58.465, seguido pelo Paraná (57.200) e pela Bahia (56.827). No Rio Grande do Sul, 44.268 pessoas receberam a vacina, e no Ceará o número chega a 21.526.

Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul também divulgaram dados (veja a lista completa abaixo). O consórcio de veículos de imprensa é formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL e coleta dados junto às secretarias estaduais de Saúde.

A partir do domingo, os Estados também deverão começar a receber a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. As doses importadas da Índia chegaram ao Brasil nesta sexta-feira, 22. A previsão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é que a distribuição comece neste sábado, 23, no fim do dia, e que em 24 horas todas as capitais recebam o imunizante.

Vacinas aplicadas por Estado, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, 22:

São Paulo - 104.484

Rio de Janeiro - 58.465

Paraná - 57.200

Bahia - 56.827

Rio Grande do Sul - 44.268

Ceará - 21.526

Mato Grosso do Sul - 16.775

Maranhã - 15.348

Distrito Federal - 11.203

Espírito Santo - 9.797

Rio Grande do Norte - 7.939

Paraíba - 423