Daiichi Sankyo lidera revolução do futuro da oncologia

Com mais de 110 anos de história e um portfólio robusto nas áreas de cardiologia, psiquiatria, ortopedia, gastroenterologia, inflamação e dor, a Daiichi Sankyo está mirando a oncologia. E a farmacêutica japonesa tem pressa. “Temos o objetivo de, até 2025, sermos reconhecidos como uma farmacêutica global referência no tratamento do câncer”, diz Marcelo Gonçalves, presidente da empresa no Brasil.

Para viabilizar essa meta, a Daiichi Sankyo se dispõe a investir pesado. No ano passado, segundo o executivo, a empresa investiu 20% de sua receita em iniciativas de pesquisa e desenvolvimento voltadas à oncologia em seus 17 centros de pesquisa presentes em dez países. “Já temos várias moléculas em fase de estudos clínicos, inclusive no País, o que faz do Brasil nosso hub em oncologia na América Latina”, prossegue Gonçalves.

Alta precisão

A maior aposta da farmacêutica para se firmar em oncologia são os conjugados de anticorpo-medicamento (ADCs). Essa nova classe de tratamento usa a habilidade dos anticorpos de se ligarem à proteínas específicas para guiarem, com precisão, quimioterápicos poderosos. “É como um ‘cavalo de Troia’. O anticorpo carrega a droga para as células cancerígenas e poupa as sadias. A droga só é liberada no lugar certo”, resume a oncologista e diretora de Assuntos Médicos da Daiichi Sankyo, Gabriela Prior.

Segundo ela, graças a essa precisão, os ADCs têm alto potencial de eficácia e resposta, assim como de causar efeitos colaterais mais suaves que as quimioterapias tradicionais. “Os pacientes não só vivem por mais tempo, que é o objetivo, como os efeitos adversos são menores e mais manejáveis”, complementa a médica.

Os investimentos da Daiichi Sankyo vêm sendo bem-sucedidos. Nos três últimos anos, novas terapias desenvolvidas pela empresa foram destacadas como as mais promissoras pelo World ADC Awards.