De forma isolada, imunoterapia também faz diferença

Em 2016, por insistência do filho, a apavorada Suzane Castro, hoje com 63 anos, resolveu ir ao médico. Mesmo sendo ex-fumante, ela imaginava que aquela tosse persistente não seria nada mais grave. Os exames mostraram um adenocarcinoma no pulmão, um tumor maligno que pode atingir quase todos os órgãos do corpo.

“Quando descobri, já estava em estadiamento estágio 4, que quer dizer que as células do câncer haviam se espalhado pelo corpo, o que chamamos de metástase”, conta Suzane. A metástase ocorre quando as células cancerosas entram no sistema circulatório ou nos vasos linfáticos, vão para outras áreas e formam uma nova lesão tumoral.

No início, ela conta que fez quimioterapia por um ano até que, por indicação da sua oncologista, começou a imunoterapia, um tratamento que busca combater o avanço da doença pela ativação do próprio sistema imunológico do paciente. Nesse caso, os medicamentos servem para que o organismo elimine o tumor de forma eficiente e menos tóxica para o corpo.

“Todos os cânceres, sem exceção, existem porque o sistema imunológico falha em reconhecer o tumor e destruí-lo. Assim, se conseguirmos reverter esse processo, eliminaremos todos eles. O problema é que os cânceres escapam ao ataque do sistema imune por várias maneiras e é aí que está o desafio”, explica o oncologista Antonio Carlos Buzaid, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.

Segundo o especialista, alguns tumores usam uma proteína chamada PD-L1 como mecanismo para escapar dos soldados do sistema imune. Dessa forma, se essa proteína for bloqueada por um anticorpo, é possível evitar a paralisação das células de defesa, que poderão atacar e destruir as células cancerosas. “Para isso, são usadas medicações que se chamam inibidores de checkpoint e representam o maior avanço na oncologia nos últimos 10 anos.”

A imunoterapia é usada para combater tumores em diferentes regiões do corpo, como pulmão, rim, bexiga, esôfago e pele. Dependendo do caso do paciente, existe a possibilidade de o tratamento tanto ser feito isoladamente como combinado com quimioterapia ou terapia-alvo.

Em relação aos efeitos colaterais, eles ocorrem quando o sistema imune ataca as células saudáveis do corpo do paciente e, por isso, podem variar. “Se o sistema imune atacar a pele, produz uma reação que parece uma forte alergia; se atacar o intestino, produz diarreia; se atacar o pulmão, inflamação no pulmão; se atacar o fígado, hepatite e assim por diante. Qualquer órgão pode ser atacado pelo sistema imune”, explica Buzaid.

“Os efeitos colaterais dependem do tipo de imunoterapia, do tipo de câncer que está sendo tratado, onde está esse tumor, do estado geral de saúde do paciente, entre outros fatores. Tudo isso influencia nas reações que serão desenvolvidas pelo paciente”, afirma Gabriela Muricy, diretora médica associada de Oncologia da BMS Brasil.

“É o médico que vai esclarecer para o paciente o que pode acontecer no manejo daquele medicamento. É importante que o paciente siga as orientações do oncologista, pois alguns desses efeitos podem simplesmente desaparecer, alguns podem ser prevenidos, alguns podem ser tratados, mas isso tudo para evitar que exista impacto no tratamento do câncer, que é o objetivo maior da imunoterapia.”

Ela ainda reforça que, mesmo com os efeitos colaterais, os medicamentos são seguros. “Quando os estudos clínicos estão sendo conduzidos para definir a eficácia do produto, o perfil de segurança é avaliado. Então, quando a droga chega ao mercado, ela já é segura para os pacientes.”

A imunoterapia pode ser indicada tanto para pacientes que descobriram o tumor em estágio inicial como para quem tem o câncer metastático, como é o caso de Suzane. É o oncologista quem poderá analisar cada caso e identificar qual o melhor tratamento.