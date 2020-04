Decreto de SP vai recomendar o uso de máscaras em todo o Estado

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

SÃO PAULO - O governador João Doria (PSDB) afirmou que um decreto será publicado nesta sexta-feira, 24, no Diário Oficial recomendando o uso de máscaras em todos os municípios paulistas como forma de prevenir o novo coronavírus. A recomendação já foi feita pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) na capital.

"Assim como na capital, outros prefeitos já tinham feito essa recomendação. Agora, vamos estender isso para os 645 municípios. É importante que essa recomendação seja seguida pelas pessoas que, em caso de extrema necessidade, precisem dair de casa. São Paulo segue assim orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS)", afirmou Doria.

Doria afirmou que, por enquanto, a medida é uma recomendação, mas não descartou que possa a ter uma obrigatoriedade no futuro. O entendimento do governo é o mesmo do da Prefeitura de São Paulo: tornar o material obrigatório agora poderia colocar em risco o fornecimento de material para os profissionais de áreas essencias que precisam do equipamento.

No caso da cidade de São Paulo, antes da crise, os órgãos de saúde consumiam cerca de 350 mil máscaras de proteção por mês. Atualmente, esse consumo é de cerda de 2,2 milhões.

Mesmo assim, Doria avaliou que "uma parte majoritária da população está usando máscaras, inclusive máscaras 'domésticas'. Se necessário for, tornaremos (o uso) obrigatório".

Taxa de isolamento social no Estado cai para 48%

Nesta quarta-feira, 22, taxa de isolamento no Estado foi de 48%. Doria afirmou que isso acendeu um "sinal amarelo"."Isso é grave. Não podemos baixar de 50%", afirmou. A taxa considerada ideal pelo governo paulista é de 70%, para evitar um colapso do sistema de saúde. Doria chegou a condicionar o chamado Plano São Paulo, o processo de abertura econômica do Estado previsto para começar a partir do dia 11 de maio, ao aumento desse índice.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, São Paulo tem 1.134 mortes pelo novo coronavírus e 15.914 casos confirmados. 1.323 pacientes estão internados em UTI. Ainda segundo o governo, a taxa de ocupação das UTIs é de 55% no Estado e 74% na capital.

O governador chegou a condicionar uma reabertura da economia após a quarentena, que está prevista para terminar no dia 10 de maio, a essa taxa de isolamento. Doria disse que municípios com taxas altas poderão ter as demandas atendidas, mas, os com números baixos, podem não ser beneficiados. "Caso a taxa de isolamento permaneça abaixo de 50%, a flexibilização da quarentena poderá ser revista. Não poderemos fazer flexibilização se não tivermos um índice mínimo de pessoas em casa", afirmou.

