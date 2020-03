Depoimento: ‘Quem tem sintoma leve não é testado’

"No Albert Einstein, só estão testando casos com sintomas muito graves (do novo coronavírus). Pessoas com sintomas leves de uma gripe normal estão sendo consideradas potencialmente portadoras da covid-19 e não são submetidas ao teste, mesmo tendo tido contato com um contaminado confirmado. Este paciente com sintomas leves ou assintomático recebe um atestado para se afastar do trabalho, caso seja CLT, e orientação pra ficar em casa 14 dias, mas sai sem fazer o teste. Ou seja, uma parcela incalculável que pode ter o vírus irá para casa, nunca aparecerá no registro oficial como um caso positivo e espalhará a doença."

