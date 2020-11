Deputados querem chamar Pazuello, Anvisa e Butantã em comissão da Câmara

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB/SP) apresentou na tarde desta terça-feira, 10, um requerimento para convocar o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e convidar os presidentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Instituto Butantã para esclarecer a suspensão dos testes da vacina Coronavac.

Leia Também Presidente da Anvisa diz que decisão de suspender vacina foi 'técnica'

Subscrito pelos deputados Marcelo Ramos (PL/AM) e Perpétua Almeida (PCdoB/AC), o pedido considera que o presidente Jair Bolsonaro "tem tornado a crise sanitária num problema político" e pede que os convocados esclareçam quais são os critérios técnicos que motivaram a suspensão diante da comissão externa de enfrentamento à covid-19, na Câmara dos Deputados.

"Coincidentemente a suspensão ocorreu no dia em que o Governo de São Paulo mostrou a fábrica de vacinas que está sendo construída com o Instituto Butantan, para produção da Coronavac", considera o texto apresentado por Orlando, que é também candidato à Prefeitura de São Paulo. "O presidente citou sua rixa com o tucano por causa da vacina e escreveu no Facebook que 'ganhou mais uma'."

Caso o requerimento seja aprovado, o ministro da Saúde deverá agendar uma data para o encontro com a comissão. Já o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e do Instituto Butantã, Dimas Covas, seriam apenas convidados e não seriam obrigados a comparecer.

A Anvisa suspendeu os testes clínicos da vacina na noite de segunda, 9, e alegou a ocorrência de um "evento adverso grave" com um dos voluntários. O governo paulista, no entanto, disse que o evento não estava relacionado com a vacina.