Descubra 20 sites de saúde confiáveis

Há quem chame o Google de "doutor", de tantas que são as buscas relacionadas à saúde na plataforma. No entanto, não é qualquer informação que é segura e às vezes pode ser arriscado se orientar pelo o que se encontra na internet. Para não cair em fake news, o Estadão organizou uma lista com 20 sites confiáveis para pesquisas sobre saúde.

É importante frisar que nenhuma dessas páginas substitui o atendimento com um profissional de saúde, também não são recomendadas as práticas de automedicação e tratamento de sintomas sem consulta médica.

Coronavírus

1. Coronavírus (Ministério da Saúde)

Para quem deseja tirar dúvidas sobre o novo coronavírus, uma indicação é o portal Coronavírus, do Ministério da Saúde. Além dos dados epidemiológicos, é possível encontrar conteúdo sobre os sintomas da doença, formas de transmissão do vírus e métodos de prevenção.

2. Painel Unimed Covid-19

A Unimed também disponibiliza informações seguras sobre a pandemia no Painel Unimed Covid-19, com conteúdo sobre a doença. Lá é possível encontrar dados epidemiológicos atualizados e sobre atendimentos realizados pela operadora. O acesso é liberado para qualquer pessoa, independentemente de ser usuária dos serviços da empresa.

3. Calma nessa hora (UFJF)

Não está sendo fácil passar por essa pandemia. Além do risco de contaminação, há muitas preocupações com o futuro. Manter a mente saudável tem sido algo mais importante do que nunca. A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com uma plataforma de acolhimento em saúde mental, a Calma Nessa Hora, que oferece atendimento virtual gratuito. Vale conferir!

Para saber sobre o SUS e outras políticas públicas de saúde

4. Glossário Saúde de A a Z (Ministério Saúde)

Se você estiver com dúvidas acerca de sintomas de doenças, diagnósticos ou programas de saúde, uma boa dica é o Glossário Saúde de A a Z, do Ministério da Saúde. A plataforma é organizada em ordem alfabética e permite a realização de buscas por termo. O MS também disponibiliza atendimento pelo Disque Saúde 136, canal dedicado a solucionar dúvidas sobre saúde, registrar denúncias e conhecer o atendimento do SUS.

5. Pense SUS (Fiocruz)

O Pense SUS, site da Fiocruz, também traz orientações sobre os serviços do SUS. No endereço, você encontra conteúdos sobre as políticas públicas de saúde. Além de textos, a plataforma reúne vídeos de entrevistas e um glossário sobre temas como saúde da família, vacinação, atenção básica, vigilância da saúde, entre outros.

6. Lista de preços de medicamentos da Anvisa

Você sabia que os preços de medicamentos são tabelados? Pois é, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, um órgão interministerial do Governo Federal, define os valores máximo e mínimo que podem ser cobrados por um remédio. Se estiver com dúvidas se a farmácia está cobrando uma quantia abusiva por determinada medicação, você pode checar essa informação no site da Anvisa.

7. Números e informações sobre Saúde (OPAS)

A Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) também conta com um glossário com dados sobre diversas doenças e questões de saúde, como cessação do tabagismo, dados sobre HPV ou febre amarela. É uma excelente alternativa para sanar dúvidas. O site da organização tem ainda notícias recentes ligadas à saúde e conteúdos sobre o Coronavírus.

Dengue, Câncer, Diabetes, Hipertensão, DSTs e doenças do sangue

8. Dengue vírus e vetor (Fiocruz)

Para quem tem dúvidas sobre a Dengue, a Fiocruz reúne informações seguras sobre a doença, características do vírus e do mosquito Aedes aegypti na página Dengue vírus e vetor. Os conteúdos são diversos, tem documentários, o guia '10 minutos contra a dengue' e entrevistas com especialistas.

9. Instituto Oncoguia

Um site seguro para encontrar conteúdo sobre câncer é o do Instituto Oncoguia. No endereço você pode encontrar dados sobre sintomas, diagnóstico e prevenção ao câncer. Os conteúdos não são apenas notícias especializadas, mas há também uma série de materiais audiovisuais e informações científicas sobre a doença. É muito recomendado para quem foi diagnosticado com algum tipo de câncer ou pessoas próximas de pacientes em tratamento.

10. Sociedade Brasileira de Diabetes

No site da Sociedade Brasileira de Diabetes, além de notícias e informações gerais relacionadas à doença, tem um fórum com perguntas frequentes, que são respondidas pelos profissionais da instituição. Lá também são oferecidos conteúdos relevantes sobre a covid-19 e a diabetes.

11. Sociedade Brasileira de Hipertensão

A Sociedade Brasileira de Hipertensão disponibiliza publicações de especialistas e artigos comentados sobre a doença. É um conteúdo bastante interessante para quem deseja tirar dúvidas sobre o tratamento e diagnóstico da doença.

12. Pela Vidda

ONG que atua na conscientização sobre o HIV/AIDS, a Pela Vidda tem em seu site informações confiáveis sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Também é possível realizar a compra do teste rápido para identificação do vírus.

13. Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia

Outro site confiável para a pesquisa sobre doenças é o da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale). A associação presta atendimento psicológico gratuito e ainda disponibiliza um serviço de 'Segunda Opinião Médica' para as pessoas diagnosticadas com doenças do sangue. O site conta ainda com seção de informações gerais, como 'o que é câncer', 'leucemias', 'linfomas' e afins.

Educação sobre saúde para jovens

14. FioJovem (Fiocruz)

A Fiocruz também tem aberto um canal direcionado para a comunicação com jovens e adolescentes, o FioJovem. O site tem conteúdo não só sobre saúde, mas também relacionado às carreiras da área. Lá, os jovens podem encontrar informações sobre alimentação, prevenção a DSTs e pesquisas científicas.

Fake News

15. Estadão Verifica

Agora, se a intenção é checar informações, saber se elas são verdadeiras ou não, você pode procurar o Estadão Verifica. Além de matérias publicadas diariamente, há a possibilidade de encaminhamento de solicitações de verificação de conteúdos. Basta entrar em contato pelo WhatsApp no número (11) 99263-7900 ou preencher este formulário. São checados todos os tipos informação, relacionados à saúde ou não.

16. Saúde sem fake news (Ministério da Saúde)

O Ministério da Saúde também conta com o Saúde sem Fake News, página dedicada à verificação de informações. O serviço existe há um ano e não está restrito a conteúdos relacionados à covid-19; há checagens sobre diversas doenças. É uma boa opção para quem deseja conferir se algo está correto ou se trata de informação duvidosa.

Vacinação

17. Família SBIm

A Sociedade Brasileira de Imunização (SBIm) disponibiliza a página Família SBIm com conteúdos especializados em vacinação. Tem orientações sobre vacinação infantil e de idosos. Há também uma seção dedicada ao calendário de vacinação. Além de ter conteúdos seguros sobre o tema, o site também é muito convidativo e fácil de se orientar.

Informações gerais sobre saúde

18. Hospital Sírio-Libanês

O Hospital Sírio-Libanês conta com uma página de notícias relacionadas à saúde, mas não só. O hospital também tem uma espécie de índice com doenças e sintomas, que pode ser usado como um “tira-dúvidas”.

19. Blog Vida Saudável (Hospital Albert Einstein)

O Hospital Albert Einstein oferece o blogue Vida Saudável, em que é possível encontrar infográficos sobre prevenção ao coronavírus e até uma página para a realização de autodiagnóstico para o covid-19. O espaço ainda conta com podcasts sobre saúde, um sobre estilo de vida e outro especializado em saúde da mulher.

20. Viva a Longevidade (Bradesco Saúde)

Já a Bradesco Saúde, conta com o site Viva a Longevidade, em que são oferecidas diversas listas com dicas de hábitos saudáveis. Há orientações para quem deseja parar de fumar e até para quem pensa em se exercitar em casa.

O Estadão reitera: não é recomendável a automedicação e o tratamento de sintomas sem consulta médica. Qualquer manifestação estranha, procure uma especialista.