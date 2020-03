Desembarque de cruzeiro canadense em Pernambuco é suspenso por suspeita de coronavírus

BRASÍLIA - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta quinta-feira, 12, que o desembarque em Pernambuco de um navio de cruzeiro com 600 passageiros, todos estrangeiros, foi suspenso por suspeita de novo coronavírus. Um passageiro chegou a desembarcar para atendimento médico com uma suspeita de infarto.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

"Após o desembarque do passageiro a equipe de atendimento local apontou a suspeita de coronavírus no viajante", diz a Anvisa. "Dessa forma todos os 600 passageiros e tripulantes foram orientados a retomar para o navio."

A equipe da Anvisa subiu a bordo para avaliar as condições sanitárias do navio. "O desembarque de passageiros e tripulação está suspenso até que os resultados laboratoriais do viajante confirmem ou descartem a suspeita. Somente com essa informação serão dadas novas orientações para a continuidade da viagem da embarcação", diz a agência.