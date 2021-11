Dez sucos saudáveis (e saborosos) para o dia a dia

Combinar frutas frescas variadas com sementes, folhas e chás pode resultar em uma bebida supernutritiva. Mas não pense naquele suco esquisito que você tem de engolir rapidamente sem respirar. A nutricionista Marta Aprikian Pardini fez algumas sugestões de receitas que agradam tanto ao paladar como trazem benefícios para o corpo.

Para aproveitar ao máximo as vitaminas presentes nos ingredientes, ela aconselha que os sucos sejam consumidos imediatamente após o preparo. Ela recomenda evitar coar demais para não perder as fibras. “As fibras são benéficas para o intestino, além de ajudarem na sensação de saciedade e elevação gradual da glicemia no sangue”, explica.

Se for necessário adoçar, dê preferência ao mel ou agave, mais nutritivos que o açúcar refinado (sacarose). Marta orienta a não substituir as refeições por suco e a não exagerar na quantidade de fruta, já que o recomendável para a população geral é consumir de 3 a 5 porções de fruta por dia.

Vermelhão: suco de frutas vermelhas previne o envelhecimento precoce

Amora, morango, framboesa e mirtilo contêm compostos com elevada ação antioxidante. Isto é, previnem o envelhecimento precoce e têm efeitos positivos sobre o cérebro, explica a nutricionista Marta Aprikian Pardini. Bata no liquidificador uma porção dessas frutas frescas, com uma xícara de água ou de água de coco. Acrescente meia colher de sopa de linhaça dourada em pó.

Gengimexe: suco de mexerica com gengibre ajuda o sistema imunológico e é anti-inflamatório

Coloque cinco mexericas no liquidificador (mas tire antes as sementes para não ficar amargo) com 2/3 de colher de sopa de gengibre ralado, bata e coe. Segundo a nutricionista Marta Pardini, no gengibre foram reconhecidos mais de 100 componentes que podem trazer benefícios para a saúde: sua presença diminui a ação de compostos inflamatórios.

Power laranja com grãos: sementes funcionais adicionam proteína ao suco

Bata no liquidificador 1 cenoura e 1 laranja (sem casca), com 200 ml de água. Adicione 1 colher de chá rasa de chia, 1 colher de chá rasa de flocos de quinoa, 1 colher de café de amaranto. Esses grãos apresentam alto teor e qualidade da proteína, além de terem vitaminas e minerais em maior quantidade.

Abacachá: suco de abacaxi com erva-cidreira é digestivo e relaxante

Prepare o chá de erva-cidreira com 500 ml de água e espere esfriar. Coloque no liquidificador ½ xícara de abacaxi-pérola em pedaços com ¼ de xícara de chá de suco de limão. Despeje o chá já frio e processe. O chá de erva-cidreira tem ação calmante e ajuda a reduzir a ansiedade – por isso, o suco pode ser consumido no fim da noite, antes do sono.

Supermelão: melão com pepino dá um suco pouco calórico e rico em potássio

Coloque no liquidificador 1 xícara de melão picado, 1 pepino pequeno sem casca e 1 pera em pedaços. Se preciso, acrescente água. “É o suco perfeito para quem quer emagrecer e para aqueles dias de calor em que você precisa se refrescar e se hidratar”, diz a nutricionista.

Goiuva: suco de goiaba com uva é rico em vitamina C

Além de ter propriedades antioxidantes, a vitamina C é importante para a formação e reparo de tecidos do corpo humano. Descasque e pique uma goiaba vermelha madura. Bata no liquidificador, acrescentando 100 gramas de uva rubi, 1 xícara de água e ½ colher de chá de gengibre ralado.

Pintaqui: suco de pitanga com caqui é benéfico para as articulações

Estamos na época da pitanga, aproveite! Quando a fruta é da época, está com seus nutrientes em potencial máximo. Coloque no liquidificador 300 gramas de pitanga (sem sementes), 4 caquis rama forte maduros e sem casca e 1 xícara de água.

Melancouve: suco de melancia com couve ajuda a prevenir doenças cardiovasculares

A melancia tem citrulina, um aminoácido que pode aumentar os níveis de óxido nítrico no organismo, o que ajuda os vasos sanguíneos a se expandirem, e consequentemente, reduzir a pressão arterial. Bata no liquidificador 1 fatia grossa de melancia (sem a casca), 1 colher de chá de gengibre ralado, 150 ml de água de coco e 1 folha grande de couve.

Moranga: suco de manga com morango ajuda trânsito intestinal

O morango contém bioflavonoides, como a antocianina e o ácido elágico, substâncias que podem ajudar a evitar alguns tipos de câncer. Ela sugere a receita, rica em fibras solúveis que melhoram o trânsito intestinal. Bata no liquidificador 1 manga média, 5 morangos médios, 1 maçã fuji pequena e 400 ml de água de coco.

Verde vital: suco verde com maçã é rico em ferro

Folhas no suco? Dê uma chance. Essa receita é riquíssima em fibras, ferro, cálcio, vitamina A, B, C e tem propriedades anti-inflamatórias. Bata no liquidificador 750 ml de água, ½ colher de sopa rasa de aveia em flocos, ½ maçã com casca, ½ colher de chá de gengibre ralado, ¼ de pepino sem casca, 1 folha de couve-manteiga com o talo e algumas folhas de alface – preferencialmente, o broto.