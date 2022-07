DF anuncia quarta dose contra covid-19 para maiores de 35 anos

O governo do Distrito Federal anunciou nesta quinta-feira, 30, a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid-19 para a população com mais de 35 anos. O imunizante estará disponível para quem tiver tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses.

A imunização com a quarta dose para maiores de 35 anos começou nesta sexta, 1º. De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, todas as regiões administrativas têm postos de vacinação, totalizando 112 salas de vacinação, entre eles, 17 noturnos.

Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identidade com foto e o cartão de vacinação. /AGÊNCIA BRASIL