DF registra primeiro caso de reinfecção pela variante Delta

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou na tarde desta terça-feira, 27, o primeiro caso de reinfecção pela variante Delta. A confirmação foi por meio do sequenciamento genômico realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública. Mais transmissível, essa cepa do coronavírus foi identificada originalmente na Índia e tem freado a reabertura econômica na Europa.

Residente de Cruzeiro, no DF, a paciente é uma mulher de 66 anos, que está internada em uma unidade hospitalar da rede pública de saúde, de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Ela já havia sido infectada pela variante Gama em abril.

Ainda segundo a secretaria, não há informações se a mulher foi vacinada contra a covid-19. O órgão afirma que realizará uma investigação para apurar esta informação. Além do Distrito Federal, nove Estados já registraram casos da Delta - a maioria foi identificada no Rio.