'Dia D' de vacinação contra a gripe será neste sábado, 12

No próximo sábado, 12, o Ministério da Saúde irá promover o ‘Dia D’ da vacinação contra a gripe. 65 mil postos de vacinação em todo o País estarão abertos para vacinar a população-alvo da campanha.

Podem se vacinar pessoas acima de 60 anos, crianças com idade entre seis meses e cinco anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pacientes cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) pessoas privadas de liberdade – entre eles, adolescentes de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas - e funcionários do sistema prisional.

+ Campanha de vacinação contra a gripe começa nesta segunda em todo o País

+ Em 20 dias, mortes pelo vírus da gripe quase dobram em São Paulo

Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais também podem usufruir da vacina mediante apresentação de uma prescrição médica no ato da vacinação. A escolha dos grupos prioritários segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e são considerados pelo Ministério da Saúde mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórios.

Até o dia 9 de maio, 13,6 milhões de pessoas foram vacinadas no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. A meta do governo federal é imunizar 54 milhões pessoas.

Reações adversas

Após a aplicação da vacina, podem ocorrer, de forma rara, dor, vermelhidão e endurecimento no local da injeção. Os efeitos costumam passar em 48 horas.

A vacina é contraindicada para pessoas com histórico de reação anafilática prévia em doses anteriores ou para pessoas que tenham alergia grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados. É recomendado que pessoas com esse perfil busquem orientação médica antes de tomar a vacina.

+ Vacinação contra gripe começa na rede privada

+ Veja 6 mitos e verdades sobre a gripe; vacinação começa nesta segunda-feira