Dia D marca último dia de vacinação contra sarampo e poliomielite

SÃO PAULO - Mais uma edição do dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo está sendo realizada em todo o Estado de São Paulo neste sábado, 1º, quando deve ser encerrado o mutirão que teve início no dia 4 de agosto. A meta é imunizar 95% das crianças entre 1 ano e menores de 5 anos, mas o índice ainda está em torno dos 84%, de acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira, 31, pela Secretaria de Estado da Saúde.

Na capital, a ação vai atingir não só os 90 postos de saúde, mas em parques, shoppings e supermercados. O Parque Toronto, em Pirituba, na zona norte, terá vacinação até o meio-dia deste sábado. No Parque do Ibirapuera, na zona sul, a ação será até as 16 horas em frente à Praça do Leão, que pode ser acessada pelos portões 3 e 4. O posto volante no Zoológico de São Paulo vai funcionar até as 17 horas.

Localizado em Pinheiros, na zona oeste da capital, o shopping Eldorado terá imunização até as 16 horas, assim como os shoppings Portal Vila Mariana e Borba Gato, na zona sul. Será possível levar as crianças para tomar vacina nos shoppings Tatuapé e Boulevard, na zona leste, e Tietê Plaza, Cantareira e Center Norte, na zona norte, até as 17 horas.

Ainda na zona sul, foram instalados postos volantes nos shoppings Fiesta, SP Market, Campo Limpo, Jardim Sul, Boa Vista, Interlagos, Mais Shopping Santo Amaro e no hipermercado Extra Campo Grande, todos com imunização até as 17 horas. No supermercado Carrefour da Chácara Santo Antônio, a mobilização será até as 16 horas.

A capital tinha, até a última sexta-feira, cobertura de 80% na vacina contra poliomielite e 79,3% para tríplice viral. Durante a semana passada, a mobilização também foi realizada em escolas públicas e particulares.

No Estado, é necessário aplicar 425 mil doses da vacina contra pólio e 442 mil vacinas contra o sarampo. A cobertura vacinal está em 65% entre as crianças de 1 ano e 84% entre as crianças de 2 anos a menores de 5 anos.

Em todo o País, segundo o Ministério da Saúde, 80% das crianças foram imunizadas, mas apenas os Estados do Amapá, Rondônia e Pernambuco atingiram a meta.