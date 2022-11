Diabetes: doença silenciosa avança em todo o mundo, mas pode ser prevenida e tratada

No mundo, os casos de diabetes em 2021 chegaram a 537 milhões de pessoas. No mesmo ano, 6,7 milhões de pessoas morreram em decorrência de complicações da doença, ou uma a cada cinco segundos. As projeções mostram que a situação tende a se agravar, com previsão de 643 milhões de casos até 2030, chegando em 2045 a 784 milhões.

Hoje, o Brasil está na sexta posição em número de casos entre adultos (com idade entre 20 e 69 anos). Ainda segundo o levantamento, são 15,7 milhões de pessoas com diabetes e expectativa de o País chegar a 23,2 milhões em 2045. O retrato atual e as projeções para as próximas décadas alertam para a necessidade urgente de se discutir quais são os cuidados a serem tomados pela população para evitar o diabetes ou tratá-lo de forma adequada para evitar complicações e as estratégias de combate à doença por parte do poder público.

É preciso somar esforços. Os médicos têm um papel importante nesse contexto, pois são eles que devem monitorar a saúde dos pacientes para fazer o diagnóstico precoce e encaminhá-los aos especialistas, além dos pesquisadores e da indústria farmacêutica, dedicados a estudar novos tratamentos e o barateamento dos medicamentos para aumentar o acesso.

*Dados do IDF Diabetes Atlas 10th