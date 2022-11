Diabetes pode causar complicações no coração e rins

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a primeira reação de uma pessoa ao receber o diagnóstico dessa doença crônica é de choque, seguido de negação. Isso acontece porque o diabetes muda a rotina do paciente e deve ser tratado para sempre, como qualquer outra doença crônica, como dislipidemia ou hipertensão arterial. Cerca de 16 milhões de brasileiros convivem com a doença, sendo que pelo menos um terço deles nem sequer foi diagnosticado, ou seja, ainda não está em tratamento1.

O diabetes, quando não controlado, pode levar a uma série de complicações cardiovasculares, como infarto, insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral (AVC), além de ser também uma das principais causas de doença renal crônica, que é a perda progressiva do funcionamento dos rins. A boa notícia é que é possível impedir as complicações do diabetes com mudanças no estilo de vida, como a prática de exercícios físicos e uma alimentação mais saudável e com o tratamento correto. Inclusive, há disponíveis no Programa Farmácia Popular medicamentos para tratar diabetes tipo 2 em modelo de gratuidade ou copagamento, como forma de ampliar o acesso e contribuir para melhor adesão do paciente ao tratamento.

O diabetes se desenvolve quando o organismo não consegue controlar o nível de açúcar no sangue. Isso ocorre porque o corpo para de produzir a insulina, hormônio que metaboliza a glicose em energia, ou não fabrica mais na quantidade necessária para as suas necessidades. O diabetes tipo 1 costuma aparecer na infância ou adolescência e é de origem autoimune. Neste caso, o sistema de defesa do organismo do paciente destrói as células produtoras de insulina, que ficam no pâncreas. Os sintomas geralmente são facilmente identificáveis: as crianças e adolescentes emagrecem rapidamente, mesmo comendo muito, sentem sede em excesso e fazem muito xixi. Os diabéticos tipo 1 são tratados com dieta, atividade física e aplicações diárias de insulina.

Mas o tipo de diabetes mais comum é o 2, responsável por 90% a 95% dos casos2. O pâncreas desses pacientes, geralmente adultos ou idosos com sobrepeso ou obesidade, pode até produzir a insulina, mas ela não funciona adequadamente e os níveis de açúcar no sangue sobem. Esse tipo é mais traiçoeiro, pois os sinais podem demorar a aparecer ou ser percebidos. “Os sintomas que alertam para o diabetes descontrolado, como urinar muitas vezes, sede excessiva, perda de peso, visão borrada e tontura, só acontecem com níveis muito altos de glicose no sangue”, diz Marina Belhaus, diretora médica da AstraZeneca. Quando o açúcar não está tão alto, a doença é silenciosa, porém tem potencial de causar lesões em diversos órgãos.

Os principais fatores de risco para o diabetes 2 são histórico familiar, sedentarismo e obesidade, a principal responsável por essa resistência à insulina. Manter um estilo de vida saudável e controlar o peso é essencial para prevenir o diabetes tipo 2. E para o diagnóstico precoce é preciso realizar exames de glicose regularmente, para permitir que a doença seja tratada com mudanças no estilo de vida, medicamentos quando necessário e insulina nos casos mais graves. “O segredo é entender que a prevenção é o melhor remédio”, afirma Marina.

Riscos do diabetes não tratado ou descompensado

A glicose em excesso faz mal a diferentes órgãos do corpo, entre eles o coração. Pacientes que têm diabetes e que não se tratam adequadamente enfrentam danos em seus vasos sanguíneos, que levam a um aumento da pressão arterial e maior acúmulo de placas de gordura, o que aumenta o risco de infarto e AVC. Os números assustam: os diabéticos têm um risco três a quatro vezes maior de sofrer algum evento cardiovascular3 e dois terços dos pacientes de diabetes morrem por doenças cardíacas ou vasculares².

Essa doença também prejudica o funcionamento dos rins. O primeiro sinal de que o paciente com diabetes está evoluindo para uma falência renal pode ser encontrado no exame de urina, que aponta a presença de albumina (um tipo de proteína) na urina. Os rins podem deixar de funcionar em sua capacidade total, uma condição perigosa que faz com que o paciente precise de hemodiálise, tratamento que filtra o sangue com a ajuda de uma máquina. Cerca de um terço das pessoas com diabetes pode eventualmente desenvolver insuficiência renal crônica4.

O diagnóstico precoce do diabetes, o acesso aos especialistas, a adesão ao tratamento e o acompanhamento constante, com a realização de exames de controle e rastreamento de complicações, são essenciais para evitar as complicações do diabetes. “É fundamental não esperar os sintomas aparecerem e fazer um acompanhamento médico regular”, diz Marina.

1.INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. Diabete Atlas. Disponível em: https://diabetesatlas.org/> Acesso em 09 nov. 2022

2. CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. National Diabetes Fact Sheet 2011. Disponível em: https://www.cdc.gov/diabetes/basics/quick-facts.html> Acesso em 10 nov. 2022

3. ANTONELA F.A. SIQUEIRA, BIANCA DE ALMEIDA-PITITTO, SANDRA R.G. FERREIRA. Doença cardiovascular no diabetes mellitus: análise dos fatores de risco clássicos e não-clássicos. Disponível em: https://www.scielo.br/j/abem/a/Cj3SVKSMMBqhQNyZmhnmNrx/?lang=pt Acesso em 11 nov. 2022

4. NATIONAL KIDNEY FOUNDATION. Diabetes e insuficiência renal crônica. Disponível em: https://www.kidney.org/sites/default/files/docs/11-10-1203_kai_patbro_diabetesckd_1-4_pharmanet_portuguese_nov08_lr.pdf> Acesso em 11 nov. 2022

Material destinado a todos os públicos. BR-21396. Novembro 2022.