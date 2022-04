Dias de atividades para cuidar do corpo e da mente

Viajar pressupõe uma pausa na correria do dia a dia. Mas esse momento ainda pode servir para um reencontro. Consigo mesmo. Uma boa forma de fazer isso é se preparar para passar uma semana num hotel ou spa, especialmente se a programação estiver repleta de atividades para o corpo e a mente.

Bate-papos sobre os princípios da ayurveda, sessões de alinhamento de chacras e meditação ativa estão previstos na 2.ª edição do Conexão Estrela, evento no fim de maio na baiana Trancoso. Uma iniciativa da Pousada Estrela D’Água com o Conexão Natural, projeto que propõe desenvolver o autoconhecimento por meio de workshops e vivências envolvendo conceitos filosóficos, técnicas de respiração e contato com a natureza.

O Conexão Estrela de 2022 traz novamente o método holandês Wim Hof, sucesso entre o público do evento no ano passado. A prática inclui a exposição ao frio, realizada em conjunto com a respiração, para melhorar o sistema imunológico.

Entre experts estão confirmadas a terapeuta e especialista em culinária ayurveda Giedre Benjamin, a facilitadora de meditação Rajany Freixo, a mestra em reiki Renata Monteiro de Barros, a instrutora de pilates Raissa Rossi e a coach de ontologia e cofundadora do projeto Conexão Natural Cacá Freixo.

O lugar do empreendimento, com apenas 28 acomodações, colabora para o viajante se desligar da rotina. Integrante da Roteiros de Charme (com pousadas no País) e da Brazilian Luxury Travel Association (BLTA, com hotéis e agências focadas em turismo de luxo no Brasil), a Estrela D’Água fica na Praia dos Nativos, diante do mar e em meio à Mata Atlântica.

Alimentação saudável

Também cercado por natureza – mas neste caso em Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro, a caminho de São Paulo –, o Rituaali Clínica & Spa recebe a nutricionista Tati Lund, do Org Bistrô, para a Semana Especial da Alimentação Consciente, no período de 24 de abril a 1.º de maio.

A chef do restaurante vegetariano, localizado na capital fluminense, estará à frente da programação no Rituaali, cheia de palestras e workshops para auxiliar os hóspedes na busca por uma mudança de hábitos alimentares. As atividades pretendem ajudar na escolha de ingredientes melhores para preparar receitas em casa ou na hora de decidir onde sair para jantar.

Os pacotes dão direito, além da alimentação balanceada, a consultas com médicos, nutricionistas e psicoterapeutas, atividades físicas, terapias em grupo e tratamentos de spa (massagens terapêuticas e banhos de imersão, entre eles).

Celebração com bem-estar

Ainda sobre comer com consciência, o Kurotel – Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar acaba de lançar um livro com 40 pratos que promovem uma viagem pela alimentação saudável, um importante aspecto na filosofia da empresa. As receitas foram atualizadas para os parâmetros da nutrição na atualidade. São 11 entradas, 12 pratos principais, 11 sobremesas e 6 lanches, com lista dos ingredientes, modo de preparo, rendimento de porções e indicação sobre ser vegano ou sem glúten.

Para marcar seus 40 anos, o espaço em Gramado mantém uma programação comemorativa ao longo de 2022 inteiro. O logo ganhou uma releitura assinada pelo estilista Amir Slama, vista no novo roupão do centro de tratamento. Os tratamentos também devem receber novidades em breve. As irmãs Rochele e Mariela Silveira, sócias-proprietárias do Kurotel, estiveram em Israel de olho em novas tecnologias para trazer para o espaço na Serra Gaúcha.

Os dias no Kurotel estão focados em proporcionar saúde, qualidade de vida, longevidade e bem-estar, com tratamentos corporais e aulas de atividades como ioga e meditação. Membro da Healing Hotels of the World, associação que reúne empreendimentos que lidam com a saúde e a cura de maneira holística, o espaço em Gramado também é considerado um dos mais completos centros de tratamento pós-câncer na área de spas pela organização sem fins lucrativos Wellness for Cancer.

Quanto custa

Preços mínimos por pessoa, com atividades e refeições:

Pousada Estrela D’Água: No Conexão Estrela, entre 19 e 22/5, a R$ 7.930,61.

Rituaali Clínica & SPA: De 24/4 a 1.º/5, na semana temática, por R$ 10.570.

Kurotel: Diária a R$ 2.389 – o livro (R$ 155) está à venda em kurmyhomespa.com.