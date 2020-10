Discurso de Bolsonaro muda quando fala de cloroquina e da vacina chinesa

SÃO PAULO - O discurso do presidente Jair Bolsonaro apresenta contradições quando ele defende o uso da cloroquina, que não tem comprovação científica, para combater a pandemia de coronavírus, e quando fala da possibiliade da vacina para a covid-19. Nos últimos dias, ele mudou o foco e passou a defender a "comprovação científica" da vacina, a mesma comprovação que ele ignorou por meses quando falava da cloroquina.

O Estadão comparou algumas falas do presidente, anteriores e agora mais recentemente, para mostrar um pouco dessa mudança de postura. Se antes ele reclamava do pedido de comprovação científica para a cloroquina, agora ele pede isso para aprovar a vacina. Em relação à cloroquina, medicamento rechaçado em dezenas de artigos científicos para o combate científico, ele sugeriu que as pessoas tomassem como profilaxia. Agora, avisa que o "povo brasileiro" não será cobaia para a vacina.

Confira as frases contraditórias de Jair Bolsonaro:

Comprovação científica

Agora vem aquela historinha do passado: 'Ah, mas não tem comprovação científica'. Porra, e daí? Tá certo? Qual alternativa? Não tinha alternativa, toma hidroxicloroquina ou não toma nada

Jair Bolsonaro, em 24/9, sobre a cloroquina

Para o meu Governo, qualquer vacina, antes de ser dispobibilizada à população, deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. As vacinas têm que ter comprovação científica, diferente da hidroxicloroquina

Jair Bolsonaro, em 21/10, sobre a vacina chinesa

Falta de testes

Ah, não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica de que não seja eficaz. Nem que não tem, nem que tem

Jair Bolsonaro, em 16/7, sobre a cloroquina