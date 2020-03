Dois estudantes da PUC-SP têm diagnóstico confirmado de coronavírus

SÃO PAULO - A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) informou nesta quarta-feira, 11, que dois estudantes testaram positivo para o novo coronavírus. A instituição disse que eles não frequentam a universidade desde o dia 4 de março e vêm sendo acompanhados e monitorados pela Vigilância Sanitária em Saúde de São Paulo. O País tem 68 casos confirmados.

Em nota, a Reitoria disse manter contato sistemático com a Vigilância Sanitária, "que hoje manteve a recomendação de normalidade das atividades na universidade". "Além disso, reiterou a necessidade de se observar cuidadosamente as medidas de prevenção do contágio indicadas pelas autoridades de saúde brasileiras, conforme já divulgado pela PUC-SP no dia 2 de março", declarou a PUC.

Ao contrário de outras instituições que tiveram casos confirmados, a PUC reforçou que continua funcionando normalmente. "Qualquer mudança nessa condição, assim como novas informações, serão, imediatamente, divulgadas a toda a comunidade universitária. Evite boatos." A Reitoria pediu ainda que novos casos de coronavírus sejam informados imediatamente por meio do telefone 11 3670-8196.