Dois milhões de doses da vacina de Oxford chegam aos Estados até domingo, diz Pazuello

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou na noite desta sexta-feira, 22, que as vacinas de Oxford/AstraZeneca que chegaram ao País nesta tarde começarão a ser distribuídas aos Estados neste sábado, 23, no fim do dia. O prazo dado pelo ministro é que, em 24 horas após o início da distribuição, as doses cheguem a todos os Estados. Em razão da situação considerada crítica, o Amazonas terá prioridade.

A declaração foi dada pelo ministro a cinegrafistas que acompanhavam o desembarque dos dois milhões de doses importadas da Índia. Os jornalistas não foram autorizados a acompanhar o pronunciamento. O ministro então citou um acordo firmado entre os governadores de destinar 5% da carga para o Amazonas, que vive uma situação de desabastecimento de oxigênio, o que tem levado o Estado a transferir pacientes para outras regiões do País.

“A Fiocruz preparará amanhã a etiquetagem e lote das vacinas. Vamos priorizar o Amazonas que vive situação mais difícil. Cinco por cento para Manaus. Nosso país jamais será dividido. Todos receberão suas vacinas no período de 24 horas após início da distribuição", disse o ministro.

A carga de vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca veio da Índia em voo da Emirates e seguiriam nesta noite em voo da Azul para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para 22h.

As doses ficarão armazenadas em um depósito da Fiocruz antes de serem distribuídas a Estados e municípios. Elas integram a primeira rodada de aplicações do Plano Nacional de Imunização (PNI) que conta, até o momento, com a liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de aplicação de 12,8 milhões de doses.

Também acompanharam o chegada das vacinas os ministros das Comunicações, Fábio Faria, e das Relações Internacionais, Ernesto Araújo.